Atalanta scatenata. Il club bergamasco non dovrà giocare la prima giornata di campionato in programma il prossimo weekend. La società ha chiesto di rimandare la prima giornata e quindi si partirà direttamente dalla seconda che si giocherà sabato 26 settembre contro il Torino. Per questo il club lavora con serenità in ottica mercato, dove già sono arrivati acquisti importanti come quelli di Miranchuk, Romero e Piccini, ma non è finita qua. Vicino il quarto acquisto, è un altro attaccante.

Mercato Atalanta, assalto al vice Zapata: è Sam Lammers, in settimana in Italia

E’ da settimane che il club è in cerca di una punta che possa dare fiato a Duvan Zapata nel corso della stagione. In un primo momento si era puntato su Kevin Lasagna, ma l’Udinese non è mai scesa dalla valutazione di 30 milioni di euro per il calciatore. Per questo, nelle ultime ore, l’Atalanta ha accelerato per Sam Lammers. Blitz improvviso in Olanda degli uomini mercato della Dea. Come riportato da Sky Sport, infatti, l’Atalanta ha praticamente chiuso per l’acquisto di Sam Lammers. L’attaccante arriverà già la prossima settimana in Italia, un rinforzo di peso per l’attacco di Gasperini che dovrà iniziare la stagione senza il nuovo acquisto Miranchuk fermo per infortunio e senza Josip Ilicic, che è ancora alle prese con i problemi personali legati ad una forte depressione che ha colpito il calciatore sloveno nei mesi scorsi.

Chi è Sam Lammers?

Lammers arriverà in Serie A con l’intenzione di rilanciarsi. Il classe 1997 (23 anni) aveva chiuso due stagioni fa con 19 reti in campionato con la maglia dell’Heerenveen, poi il ritorno al PSV dove l’ultima stagione ha totalizzato soltanto 10 presenze e messo a segno 3 gol, questo però a causa dell’intervento subito al ginocchio che ha tenuto il calciatore fermo per circa 6 mesi. Alto 1,89 è forte nel gioco aereo, fisicamente e ha buone qualità palla a terra. Una riserva di lusso e di un certo valore per l’Atalanta di Gasperini che pare abbia trovato il giusto sostituto di Duvan Zapata.

