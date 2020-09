Atletico Madrid, Simeone positivo al coronavirus

Liga: Atletico Madrid ora bloccato, e il mercato?

La notizia potrebbe aver risvolti negativi anche per il mercato del club spagnolo. Diversi club, anche italiani, erano in trattativa con il ds Berta. Tuttavia ora qualsiasi calciatore del gruppo spagnolo potrebbe esser sottoposto al regime di quarantena preventiva previsto in caso di contatti con contagiati da Covid-19.

Una tegola anche per le italiane, soprattutto per Juventus e Inter che nelle ultime settimane sembravano poter lavorare al colpo Thomas Partey. L’Atletico, infatti, potrebbe privarsi del centrocampista ghanese anche con uno scambio. La Juventus sarebbe stata pronta a mettere sul piatto uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, mentre l’Inter avrebbe potuto inserire Perisic o il centrocampista Brozovic. Tuttavia se l’Atletico restasse bloccato per 15 giorni, come da prassi, il calciatore non potrebbe ora sostenere le visite mediche prima dell’inizio del campionato.