Oroscopo di domani 12 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata piatta, non ci saranno sorprese né cose eclatanti. Forse dovrai affrontare un problema in famiglia e se fosse così occhio ad utilizzare parole troppo pesanti: potrebbero essere irreversibili.

Toro. Domani sarà l’ultima giornata tranquilla di un periodo con molti alti e bassi. Se c’è qualche questione in sospeso sarà meglio affrontarla subito perché domenica avrai i nervi a fior di pelle. Stai vivendo un periodo molto delicato, in cui serve molta cautela e molta calma.

Gemelli. Domani inizia un periodo molto florido dal punto di vista lavorativo: ti saranno proposte nuove opportunità e dovrai valutare bene quali desideri di più. Per tutto il mese di settembre l’amore farà parte della tua vita e sarà molto felice.

Cancro. In questo momento, più che problemi d’amore stai avendo problemi di troppo amore ma da domani riuscirai a mostrare le tue emozioni senza patemi grazie alla Luna nel tuo segno. Sul lavoro ci sono ancora diversi problemi: cerca di gestire la situazione con molta prudenza.

Leone. Domani sarai come siamo abituati a conoscerti: ricco di carisma e voglia di vivere. In amore ci saranno due giorni molto importanti e favorevoli. Se ti piace qualcuno è il momento di parlargliene subito: potrebbe essere il momento giusto.

Vergine. E’ arrivata la fortuna a rallegrarti le giornate. Se stai vivendo alcune difficoltà, troverai la maniera più efficace per uscirne fuori. In amore dovresti sentirti più libero, di fare le tue richieste senza pensare di essere sbagliate.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente domani ci sarà un miglioramento sotto ogni punto di vista. A maggior ragione se nei giorni scorsi sei stato giù di corda o hai avuto un malessere fisico. Meglio attendere domenica nel caso dovessi affrontare alcune discussioni.

Scorpione. Non andare oltre la giornata di domani per parlare con il partner e risolvere i problemi che sono nati ultimamente. Ma occhio alle parole. Serve usare molta prudenza perché, come al solito, potreste andare oltre e rendere ancora più complicata la situazione.

Sagittario. Domani sarà una giornata all’insegna della forza: ti sentirai invincibile. Queste giornate sono molto intriganti per le questioni d’amore. Domenica, infatti, potresti imbatterti in situazioni molto belle. Le storie che nascono adesso, nascono sotto i migliori auspici.

Capricorno. Domani agitazione e stanchezza si faranno sentire. La settimana è stata molto dura e il tuo corpo reagisce sempre così. In questi giorni tendere una mano a tutti potrebbe rivelarsi controproducente, perché finiresti con il sovraccaricarti di responsabilità e sei già piuttosto affaticato.

Acquario. Domani sarai un ciclone, nel senso positivo del termine. Però sarai anche un po’ nervoso. Sul fronte lavorativo ci sono alcune situazioni che non funzionano e forse andranno troncate definitivamente.

Pesci. Domani ritroverai più serenità e perfino una bella capacità di emozionare e di emozionarti. Finalmente stai entrando in una fase positiva anche dal punto di vista amoroso e il weekend potrebbe essere molto produttivo da questo punto di vista.

Benevento – Nato il 6 settembre, lo “Stregone” del vulcanico presidente Ciro Vigorito, entrerà in un periodo molto fortunato. Corrisponderà con l’inizio della prossima stagione, già particolarmente complicata sin dall’inizio: ci sarà l’Inter di Antonio Conte da affrontare alla prima giornata ma la squadra di Pippo Inzaghi non avrà paura.