Inter, l’argentino si scusa con Conte per la reazione eccessiva. I dettagli

In finale di Europa League contro i nerazzurri il calciatore si era reso protagonista di un gesto poco carino nei confronti del tecnico dell’Inter, Antonio Conte. A distanza di alcune settimane sono arrivate le scuse ufficiali.

Banega lascia il Siviglia: lacrime nel giorno dell’addio

Era diventato uno dei calciatori simbolo del Siviglia. Dal 2014 al 2016 e dal 2017 al 2020 era stato il centrocampista titolare indiscusso della squadra spagnola. Stiamo parlando di Ever Banega che ha dato l’addio al club e ha firmato un contratto con gli arabi del Al-Shabab. Con i ‘Sevillastas’ ha disputato 238 incontri e ha realizzato 28 reti. In conferenza stampa ha voluto ringraziare tutto lo staff del Siviglia e non è riuscito a trattenere le lacrime per la troppa emozione. Queste le sue dichiarazioni: “Con la società avevamo prefissato degli obiettivi: vincere l’Europa League e qualificarci per la prossima edizione della Champions League. Li abbiamo raggiunti entrambi. Devo ringraziare tutti coloro che lavorano per questo meraviglioso club e che ogni giorno mi hanno reso le cose sempre più semplici. Ci tengo a ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Difficilmente potrò dimenticare tutto questo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen dice addio? Il club del magnate russo sulle sue tracce

Ha giocato anche in Italia con la maglia dell’Inter

Lo ricordiamo perché, per solo un anno, ha giocato con i colori nerazzurri. Lo ha voluto Frank De Boer (poi a sua volta esonerato). Annunciato a maggio del 2016 come nuovo acquisto dell’Inter, fu ufficializzato il primo giorno di luglio a parametro zero proprio dagli spagnoli. In quella stagione la squadra non andò molto bene e da gennaio in poi il calciatore si ritrovava spesso in panchina e subentrava a partita in corso. In quell’anno disputò comunque 33 presenze realizzando 6 reti (in campionato fece una tripletta all’Atalanta). Alla fine del campionato venne “ripreso” dal Siviglia per 9 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva il grande colpo per Conte: maxi scambio, Eriksen e Brozovic via

Sull’episodio con Conte: “Gli chiedo scusa“

E’ ritornato a parlare anche dello screzio avuto con l’ex commissario tecnico della nazionale, durante la finale di Europa League di quest’anno tra Siviglia ed Inter. A gioco fermò si avvicinò all’allenatore nerazzurro toccandosi i capelli: “Era un momento particolare del match. Gli chiedo scusa se gli ho detto alcune cose che gli hanno potuto dare fastidio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter: Brozovic via, spunta una nuova pista