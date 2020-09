Calciomercato Torino, assalto al campione: in arrivo un centrocampista

Il Torino aprirà la prima giornata di Serie A della stagione 2020/21. Il club granata affronterà in trasferta la Fiorentina. Nuovo progetto per la società di Urbano Cairo che si è affidata alla guida di Marco Giampaolo per il prossimo anno. Si riparte con un nuovo modulo e un nuovo stile di gioco, per questo ci saranno tanti cambiamenti in ottica mercato. Acquistati già Vojvoda, Rodriguez e Linetty, ma non è finita qua. Perché il club è a lavoro per l’ingaggio di nuovi calciatori per ogni ruolo per soddisfare le richieste del tecnico.

Calciomercato Torino, colpo Joao Pedro: si tratta con il Cagliari

Il Torino fa sul serio per Joao Pedro. I granata vogliono acquistarlo per inserirlo in un tridente dIl club granata sta facendo un tentativo per convincere il Cagliari a cedere l’attaccante brasiliano, grande protagonista dell’ultimo campionato con ben 18 gol siglati. Il calciatore si trova bene in Sardegna, ma all’idea di una nuova sfida difficilmente direbbe di no, se considerando che potrebbe andare a miglioare sopratutto a livello economico. Al momento però la strada è in salita, dato che per Di Francesco il calciatore è fondamentale per il suo 4-3-3. Il Cagliari, intanto, lavora per riportare Nainggolan in Sardegna con l’Inter, ma la trattativa resta bloccata. Potrebbe dunque sbloccarsi con una cessione importante come quella di Joao Pedro il mercato del club sardo.

Mercato Torino, Torreira sempre più vicino: sorpasso alla Fiorentina

Restano diversi gli obiettivi del club granata nel mirino. Su tutti, per il centrocampo, c’è Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è in uscita dall’Arsenal e vuole tornare in Serie A. Su di lui molti club, ma quelli italiani in pole. Infatti, pare che il Torino abbia battuto la concorrenza della Fiorentina nelle ultime ore e che la trattativa possa chiudersi. C’è molta fiducia al momento da parte del Torino che con il ds Vagnati continua a lavorare. Dopo gli acquisti anche le cessioni, con due tra Edera, Millico, Iago Falquè e Berenguer che dovranno dire addio.

