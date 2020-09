Calciomercato Roma, accordo raggiunto: primo grande colpo di Friedkin

La Roma sarà una delle prime squadre a giocare per la nuova stagione di Serie A 2020/21. Si parte sabato 19 settembre ore 20:45 con Hellas Verona-Roma. Il club giallorosso è ormai quasi ad una settimana dal suo primo impegno ufficiale. Si lavora tanto in campo, così come fuori. Non c’è tempo da perdere per la nuova società, che dopo aver chiuso il grosso investimento ora dovrà piazzare colpi importanti per mister Fonseca.

Calciomercato Roma, via agli acquisti: c’è il ritorno di Smalling

Sono già due gli acquisti completati dalla Roma, entrambi a costo zero, si tratta di Mkhitaryan e Pedro. I due calciatori sono arrivati a parametro zero dalla Premier League con una doppia ottima operazione. Non si accontenta però il club giallorosso che continua a guardare con attenzione ai club inglesi. Ottimi rapporti con l’Inghilterra, infatti, il terzo colpo arriverà ancora una volta da lì. Si tratta per il ritorno di Chris Smalling in Serie A. Il difensore centrale non rientra nei piani del Manchester United che è pronto a dargli il via libera per tornare nel campionato italiano e legarsi per diversi anni al club capitolino.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Roma, Florenzi lascia la Serie A

Smalling-Roma, le cifre dell’affare

La trattativa ormai è in dirittura d’arrivo grazie alla mediazione di Jozo Palac. Nella giornata di oggi potrebbe arrivare la fumata bianca e Smalling potrebbe essere a Roma già ad inizio della prossima settimana per firmare il contratto. Il centrale inglese si legherà alla Roma per tre anni. Accordo definito con i Red Devils per un prestito oneroso con obbligo di riscatto di 12 milioni di euro. Oltre al ritorno di Smalling la Roma lavora anche per riportare in squadra Nikola Kalinic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l’attaccante può tornare in A: duello con la Juventus

Roma, il discorso di Friedkin alla squadra

Crede tanto Dan Friedkin in questo progetto italiano. Il nuovo patron vuole portare la Roma il prima possibile ai vertici del calcio. Intanto, Il Messaggero, rivela il discorso fatto dal presidente alla squadra nelle ultime ore. Ha caricato tutto lo spogliatoio in attesa della nuova stagione. Queste alcune delle sue parole:

“Siamo felici di essere qui, noi vogliamo fare grandi cose con questo club. Risolveremo tutti i problemi che ci sono, lavoreremo senza sosta. Voi mettete tutto quello che avete in campo, avete la nostra piena fiducia”.