Calciomercato Roma, fissato il prezzo per un obiettivo in attacco

L’inizio della Serie A è sempre più vicino, e la maggior parte delle squadre comincia a tirare le somme anche sul mercato. Ne sa qualcosa la Roma, ancora una volta coinvolta in vari affari, soprattutto in attacco. La situazione nel reparto offensivo è ancora tutta da scoprire, con il futuro di Dzeko ancora in bilico, e una prima punta da trovare in caso di partenza del bosniaco.

Ultime Roma: affare con il Napoli, cambia tutto per Milik

Continuano i sondaggi in attacco, e continua soprattutto l’interesse per Milik. Il centravanti polacco è seguito da diverso tempo, e nel corso di questo ultimo mese è stata portata avanti una trattativa piuttosto serrata con il Napoli, magari con l’inserimento di qualche contropartita. Le cose però non sono andate a buon fine, e per questo lo scenario è del tutto cambiato rispetto a prima. Ora soltanto soldi cash: gli azzurri chiedono 35 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore. Una richiesta comunque piuttosto elevata, e che potrebbe ancora una volta mettere tutto in stand-by. Questo quanto riportato da Sky.

News Roma: colpo Milik, tutto dipende da Dzeko

Milik è un obiettivo concreto per la Roma, ma molto della sua trattativa dipenderà ovviamente dal futuro di Dzeko. L’attaccante bosniaco è stato più volte accostato alla Juventus, ma non è affatto escluso che possa restare in giallorosso. Il capitano della squadra di Fonseca è ancora molto legato ai colori, e non disdegnerebbe affatto di una sua permanenza. Ecco che a quel punto qualsiasi altro obiettivo nel reparto andrebbe in fumo. Ad oggi abbiamo poche certezze, la sensazione è che da qui ai prossimi giorni si avranno altre informazioni utili.

Futuro Dzeko: la Juventus affonda il colpo?

Dzeko è senza dubbio il giocatore più importante della Roma, ma attenzione anche alle prossime mosse della Juventus. I bianconeri considerano il bosniaco come la vera alternativa a Suarez, ed è per questo che nei prossimi giorni potrebbero affondare il colpo decisivo. Nella Capitale si spera il contrario, ma si sa, la Vecchia Signora non è mai un avversario facile, neppure sul mercato.

