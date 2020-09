Calciomercato Napoli, salta il doppio affare: beffa Juve

Napoli, Roma e Juventus continuano a restare in attesa che qualcosa si sblocchi. Trattative a catena collegate tra loro per i club italiani. La Juventus ha l’accordo con Dzeko, ma aspetta il via libera della Roma che ancora non ha raggiunto l’accordo con il Napoli per lo scambio Milik-Under. Ad oggi è tutto bloccato e considerando la notizia di positività del presidente De Laurentiis, il mercato del Napoli ha incassato l’ennesima frenata. Inoltre, l’infortunio di Zaniolo sembra aver complicato ulteriormente la trattativa a tre.

Mercato Napoli, la Roma toglie Under dal mercato

Da Sky Sport arrivano le ultime notizie riguardo il possibile scambio a tre tra Napoli, Roma e Juventus. Aggiornamenti che però non sono confortanti. Infatti, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sembra essere completamente saltata l’operazione Cengiz Under Napoli e Milik Roma. Il motivo? L’infortunio di Zaniolo è troppo grave e i giallorossi non hanno intenzione di intervenire ancora sul mercato. Per questo oltre e bloccare la partenza di Under il club ha bloccato anche la cessione di Dzeko alla Juventus, lasciando i bianconeri a mani vuote. Troppo alta la valutazione che il Napoli fa di Milik per la Roma.

Napoli, Milik e Llorente in uscita: non sono convocati per il match con Pescara e Sporting

Restano sul mercato Milik e Llorente. Il Napoli non ha intenzione di tenerli e Cristiano Giuntoli è a lavoro per la loro cessione. Milik può essere ceduto all’estero, dove ha molte richieste da Premier League, Bundelisga e Liga. Llorente, invece, è finito nel mirino anche di alcuni club di Serie A, ma bisognerà lavorar e sull’alto ingaggio. Intanto, il Napoli che giocherà oggi con il Pescara e il 13 con lo Sporting Lisbona, non ha convocato i due calciatori per la doppia amichevole per evitare possibili complicazioni con gli infortuni. I due giocatori sono sul mercato e andranno via quasi sicuramente entro il prossimo mese.

