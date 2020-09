Calciomercato Napoli, Gattuso parla delle cessioni

Il mercato di Serie A si fa sempre più avvincente, e a distanza di ormai pochi giorni dall’inizio del campionato, la maggior parte delle squadre si sta concentrando anche e soprattutto sul mercato. Ne sa qualcosa il Napoli, intenzionato a ritornare ai vertici della classifica, e che cercherà di portare a termine qualche affare importante. Attenzione però non solo agli acquisti, ma anche alle cessioni.

Ultime Napoli: Gattuso sulle cessioni

Nella rosa azzurra ci sono diversi giocatori che potrebbero dare l’addio da qui a breve, e i nomi più caldi sono senza dubbio quello di Milik e Koulibaly. Una situazione piuttosto spinosa per entrambi, e che sta portando a tante indiscrezioni in questi ultimi giorni. A fare un po di chiarezza ci ha pensato Gattuso, intervenuto al termine del match amichevole vinto contro il Pescara. Queste le sue parole riportate da cm.it.

“Milik? Con lui siamo stati molto chiari e schietti, sia io che la società. Aveva un contratto da rinnovare, ma non l’ha voluto fare per sua scelta. Va trovata una soluzione, abbiamo investito già su due attaccanti, ovvero Petagna e Osimhen. Koulibaly? La situazione per lui è diversa. Se non dovesse arrivare l’offerta giusta sa già che non partirà”

News Napoli: futuro Milik, nuova offerta della Roma

Il futuro di Milik resta ancora molto incerto, ma quello che è sicuro è l’interesse della Roma. I giallorossi vorrebbero chiudere in fretta l’operazione, ma ad oggi la distanza economica tra le parti è ancora evidente. La squadra capitolina avrebbe offerto circa 15 milioni di euro, mentre gli azzurri ne chiedono circa 25. Il principio d’accordo c’è già, soprattutto per quanto riguarda lo stipendio: 4,5 milioni di euro a stagione. La sensazione è che da qui alle prossime ore possano smuoversi ulteriormente le acque.

Futuro Koulibaly: il punto

Se non arriva l’offerta giusta, Koulibaly non parte. La strategia del Napoli è questa, e ad oggi la cifra convincente per De Laurentiis non è stata ancora recapitata. Restano alla finestra Manchester City e soprattutto PSG: i parigini nei giorni scorsi avrebbero provato il doppio colpo, anche per Fabian Ruiz.

