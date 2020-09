Il calciomercato del Napoli non riesce a sbloccarsi: dalla situazione Koulibaly a quella anche più intricata di Milik, Gennaro Gattuso attende gli ultimi rinforzi prima di cominciare la stagione.

Calciomercato Napoli, c’è Deulofeu come nome nuovo

Da settimane il Napoli sta cercando di individuare l’esterno d’attacco perfetto per lo sviluppo del gioco che Gattuso chiede ai suoi. Sono tanti i nomi accostati al club azzurro che, tra sondaggi e prime offerte, vorrebbe pescare in Serie A il nome giusto. Il primo sulla lista di Cristiano Giuntoli è Jérémie Boga, sorpresa del Sassuolo della scorsa stagione ma anche molto costoso. Con la Roma si è provato ad imbastire uno scambio tra Milik e Under ma nelle ultime ore la pista si è parecchio raffreddata. Così per gli azzurri è spuntato un nome nuovo, gradito a Gattuso perché già allenato in passato: Gerard Deulofeu.

Calciomercato Napoli, salta il doppio affare: le ultime

Calciomercato Napoli, l’agente di Deulofeu allo scoperto

Il calciatore spagnolo è retrocesso in Championship con il Watford nell’ultima stagione e sta cercando una nuova sistemazione, migliore della serie cadetta inglese. Per questo la Serie A potrebbe essere un’opportunità, visto quanto fece di buono nel Milan, così come potrebbe essere un’opportunità meno costosa degli altri obiettivi per il Napoli. Il suo agente, Albert Botines, ai microfoni di calciomercato.it, ha confermato l’esistenza di una trattativa per tornare in Serie A.

“Napoli è una possibilità per Deulofeu, sì. A lui piacerebbe tantissimo tornare in Italia e vestire la maglia azzurra”.

Deulofeu, il ds del Watford non fa sconti

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ai microfoni di calcionapoli24.it ha parlato della possibilità di rivedere Deulofeu in Serie A.

“E’ chiaro che dopo una retrocessione in Championship ci saranno cessioni importanti. Alcuni calciatori sono di un livello superiore rispetto alla categoria”.

Deulofeu al Napoli? “Ci sono tante voci intorno al suo futuro. Stiamo valutando ogni trattativa che ci viene impostata. Il suo uno contro uno può fare la differenza in ogni campionato, fa la differenza. Ci sono richieste da Italia, Spagna e Inghilterra e il Napoli rientra nei club interessati“.

Valore? “Ci sono dei calciatori che sono di una certa fascia e anche dopo un’annata storta non calano il proprio valore. E’ il caso anche di Deulofeu. La certezza è che sarà ceduto solo a titolo definitivo, non prenderemo in considerazione offerte di prestito“.

