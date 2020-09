Calciomercato Napoli, ipotesi Premier per il bomber. La situazione

Dopo i vari sondaggi di alcuni club della Serie A ora spunta un’idea dall’estero per il centravanti azzurro. Possibile futuro in Inghilterra per il calciatore. L’allenatore degli inglesi ha dichiarato di avere bisogno di un attaccante di spessore.

Napoli, anche il Tottenham su Milik

Che Arkadiusz Milik vada via dal Napoli non ci sono dubbi. A confermarlo ulteriormente è stato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che, durante un’intervista rilasciata a Castel Di Sangro (quando gli azzurri hanno svolto il ritiro prima dell’inizio della stagione), ha dichiarato che sia l’attaccante polacco che il difensore Kalidou Koulibaly non faranno parte del progetto tecnico di quest’anno e che la loro cessione è ormai alle porte. Sulle tracce del numero 99 si erano fatte avanti due squadre di Serie A come la Roma e la Juventus, ma entrambe hanno deciso di cambiare obiettivo. La prima sta pensando di trattenere il suo capitano Edin Dzeko, che sembrava ormai ad un passo nel trasferirsi in bianconero. La Juventus invece aveva pensato al bosniaco per il dopo Gonzalo Higuain, ma la scelta ora si è dirottata su Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Ed è per questo che si aprono le strade dell’Inghilterra per Milik. La squadra di Premier League del Tottenham, allenata da Josè Mourinho è alla ricerca di un nuovo centravanti che possa essere il vice di Harry Kane. Anche il portoghese, in sala stampa, è stato molto chiaro: “Il club lo sa di cosa ho bisogno. Se lo acquisteremo? Penso di sì, il nostro team ne ha bisogno per una questione di equilibri“.

De Laurentiis non scende di un solo euro: vuole 40 milioni

Il patron azzurro non ha nessuna intenzione di svendere la sua punta. E’ stato molto chiaro: 40 milioni per la sua cessione oppure non se ne farà niente. Il contratto dell’ex Ajax scadrà nel giugno del 2021. Non è escluso che, se non dovesse rinnovarlo e o rifiuti altre destinazioni, possa continuare la sua ultima stagione in Italia dalla tribuna. Il fatto, però, che non sia stato convocato per l’amichevole che il Napoli disputerà oggi pomeriggio contro il Pescara fa pensare che la cessione è vicina.

Mourinho ne ha urgente bisogno prima dell’inizio del campionato

Tra pochi giorni partirà anche il campionato inglese e l’eroe del ‘Triplete’ nerazzurro ha nei box sia l’attaccante della nazionale inglese che il coreano Son Heung-Min. Possibile che l’affare possa sbloccarsi nelle prossime ore, massimo in questi giorni.

