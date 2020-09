Il Milan di Stefano Pioli si sta pian piano formando, ma il calciomercato potrebbe riservare ancora altre sorprese, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Paquetà

Dopo Sandro Tonali e Brahim Diaz, il Milan è pronto ad ufficializzare anche Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno che sarà il nuovo numero 12 dei rossoneri. Inoltre il club di via Aldo Rossi sta cercando anche di piazzare qualche altro colpo in entrata, soprattutto a centrocampo. Piace Timoue Bakayoko, centrocampista in uscita dal Chelsea (già ex Milan) che potrebbe arrivare a San Siro in prestito con opzione per il riscatto. Ma ad oggi per il Milan ci sono problemi di natura economica: servirà prima cedere qualche esubero e solo ci si potrà permettere nuovi acquisti. Nella lista dei partenti c’è Lucas Paquetà per il quale è stato fissato il prezzo.

Calciomercato Milan, Donnarumma non rinnova: guai in vista

Calciomercato Milan, il Lione vuole Paquetà

Negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi sempre più concreta di vedere Lucas Paquetà lontano dal Milan, dopo una stagione troppo poco esaltante. Il trequartista brasiliano non ha portato le qualità tecniche che chiedeva Stefano Pioli e ora è un vero e proprio esubero da cedere. Sulle sue tracce si è fatto vivo il Lione del vulcanico presidente Aulas. Il direttore sportivo dei francesi, Juninho Pernambucano, è un grande estimatore del connazionale e starebbe pensando di portarlo in Ligue1 per fargli ritrovare la vitalità persa a Milano.

Milan, Brahim Diaz si presenta: “Puntiamo allo Scudetto”

Anche per Lione servono cessioni

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan ha chiesto 23 miloni al club francese per cedere Lucas Paquetà. Il Lione, in questo momento, non può sborsare tale cifra e dovrà attendere a sua volta qualche cessione di rilievo. Secondo il quotidiano piemontese Aulas attende di cedere definitivamente uno tra Rene-Adelaide e Mamphis Depay, vicino al Barcellona, per poi andare all’assalto di Lucas Paquetà. La sensazione è che fino alla fine del calciomercato ci potranno essere movimenti importanti.

