Calciomercato Juventus, cessione a centrocampo: c’è il prezzo

Il mercato della Juventus entra sempre di più nel vivo, e la squadra bianconera in queste ultime settimane si sta concentrando parecchio sulla questione attaccante. La partenza di Higuain ha lasciato un grande buco nel reparto, ed ecco che bisognerà trovare il prima possibile un nuovo centravanti. Ma se da una parte si pensa agli investimenti, dall’altra ci saranno anche delle cessioni.

Ultime Juventus: Ramsey nella lista cedibili, fissato il prezzo

La Juventus ha bisogno di fare cassa, specialmente se si pensa ad un altro investimento importante in attacco, o magari anche a centrocampo. Nella lista dei partenti c’è anche Aaron Ramsey, arrivato lo scorso anno a parametro zero dall’Arsenal, e che dopo soltanto una stagione potrebbe già dire addio. Sotto la guida di Sarri il centrocampista gallese ha accumulato poco minutaggio, e le sue prestazioni sono state quasi sempre al di sotto delle aspettative. Il giocatore è uno di quelli da poter sacrificare, ma ovviamente non gratis: stando a quanto riportato da cm.com, il prezzo fissato si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Cifra comunque importante, e che porterebbe nelle casse bianconere un bel gruzzoletto da andare ad investire.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, torna di moda il fuoriclasse: concorrenza dell’Inter

News Juventus: due squadre di Premier su Ramsey

Il futuro di Ramsey potrebbe non essere più in bianconero, e del resto si poteva già immaginare vista la stagione molto difficile del gallese. Per l’ex Arsenal ci sono varie ipotesi, e non è escluso un suo ritorno in Premier League. Sul giocatore c’è infatti l’interesse di Crystal Palace e West Ham. La sua partenza sarebbe un’ottima plusvalenza per la Juventus, la quale accoglierà eventuali offerte nei prossimi giorni. Intanto Ramsey riflette e valuta la scelta migliore, pensando magari anche ad una permanenza, stavolta sotto la guida di Pirlo.

Mercato Juventus: Ramsey libera il colpo Aouar?

Intanto la Juventus pensa anche a come rinforzare il reparto di centrocampo, e chissà che non possa esserci un innesto europeo. La cessione di Ramsey potrebbe infatti liberare un colpo importante, con Aouar che resta ancora uno dei più suggestivi. Per il francese ci sono stati diversi sondaggi, ecco il punto della situazione riportato dalla nostra redazione.