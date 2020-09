La Juventus sta vivendo giorni molto intensi sia in campo che in fase di calciomercato. Si attende che la trattativa per Luis Suarez possa sbloccarsi ma intanto si lavora anche su altri colpi per rendere completa la rosa di Andrea Pirlo il prima possibile.

Calciomercato Juventus, torna di moda Marcelo

In attesa di novità dal fronte attaccanti, la Juve continua a muoversi anche per migliorare le altre zone di campo e dal centrocampo in giù cerca i profili giusti. Recuperato a pieno capitan Chiellini, per i bianconeri c’è da sistemare le fasce. Alex Sandro non ha convinto del tutto nell’ultima stagione e Andrea Pirlo lo ritiene uno dei sacrificabili in caso di offerte di un certo livello. Per questo motivo dalla Spagna sono tornate in auge le voci di un possibile ritorno di fiamma per Marcelo, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo e consigliatissimo dal campione portoghese.

Calciomercato Juventus, c’è concorrenza per Marcelo

Nell’ultima stagione al Real Madrid, Marcelo ha fatto un passo indietro nelle gerarchie di Zinedine Zidane. L’acquisto di Mendy, infatti, ha portato il tecnico francese a prendere in considerazione soprattutto il suo connazionale, facendo nascere anche alcuni malumori al 32enne brasiliano che potrebbe decidere di cambiare aria nonostante i due anni di contratto che lo legano ancora al Real Madrid. Marcelo, inoltre, è un grande amico di Cristiano Ronaldo che già nella scorsa stagione lo avrebbe voluto in bianconero per alzare il livello di esperienza e tecnico del club. Ma stando a quanto riferisce AS, sulle tracce deld difensore brasiliano c’è anche l’Inter che ha sondato il terreno nelle ultime settimane.

Juve, per Marcelo lo scoglio è lo stipendio

I rumors provenienti dalla Spagna sono molto stimolanti per la Juventus che, però, dovrebbe fare i conti con lo stipendio molto elevato del brasiliano, esattamente come l’Inter. Per questo motivo, ad oggi, un’eventuale trattativa sembra altamente complicata. La Juventus sta lavorando per smaltire il folto tetto ingaggi che ha portato problemi di natura economica al club e l’inserimento di un contratto da 8 milioni netti a stagione (percepito al Real Madrid) andrebbe ad intaccare il lavoro certosino svolto sino ad ora.

