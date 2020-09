Calciomercato Juventus, il bomber risolve il contratto e vola a Miami

Dopo aver risolto, consensualmente, il proprio contratto con la Juventus, il calciatore ha deciso di provare una nuova esperienza all’estero. Stavolta non in Europa, ma negli Stati Uniti d’America. Ad attenderlo c’è un suo ex compagno bianconero.

Higuain è atterrato a Miami. L’avventura con il club di Beckham ha inizio

Gonzalo Higuain, da qualche ora, non è più un calciatore della Juventus. Il centravanti argentino infatti, di comune accordo con la dirigenza, ha deciso di risolvere il proprio contratto che lo legava alka ‘Vecchia Signora’ (sarebbe scaduto nel giugno 2021). Fatto fuori dal nuovo tecnico Andrea Pirlo che non lo riteneva necessario per il suo modulo di gioco, il calciatore ha deciso di fare le valigie e di provare nuove avventure. Non in Argentina però. Ha solamente rimandato di qualche anno il suo approdo al River Plate, società che lo ha valorizzato e lo ha fatto crescere (anche perché non può permettersi lo stipendio del ‘Pipita’ attualmente). Ed è per questo che per l’ex Napoli si è aperta una nuova e grande possibilità: giocare nella Major League Soccer. In America, negli ultimi anni, sono approdati celebri calciatori ormai a fine carriera, per realizzare il “progetto” delle società americane. Da qualche minuto Higuain è atterrato a Miami dove ad accoglierlo c’era il co-proprietario dell’Inter Miami, Jorge Mas che ha dichiarato: “Diamo un caloroso benvenuto a Gonzalo Higuain, attaccante e campione mondiale“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna di moda il fuoriclasse: concorrenza dell’Inter

Raggiungerà il suo vecchio compagno di squadra Matuidi

Nel suo nuovo team c’è una vecchia (ma non troppo) conoscenza della Juventus: Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, da qualche settimana, è approdato oltreoceano ed ha già esordito in campionato (risultando, tra l’altro, uno dei migliori nella sua prima partita ufficiale). La squadra di David Beckham si rinforza, ulteriormente, con un giocatore di esperienza e dal gol facile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: addio Higuain, ecco dove giocherà

L’ultima stagione in bianconero una delusione

Maurizio Sarri ha voluto, fortemente, che Higuain rimanesse per la stagione 2019-20. La sua stagione non è stata all’altezza della situazione. Pochi i gol realizzati, anche se il campionato è stato vinto ugualmente. Ma l’avventura in Champions League e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro gli azzurri di Gennaro Gattuso non possono passare inosservate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: svolta a sorpresa per l’attaccante