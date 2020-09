Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per l’attacco

La Juventus continua la caccia all’attaccante, e nei pensieri di dirigenza e tifosi continua ad esserci il nome di Luis Suarez. La trattativa rischia però di ancorarsi a causa delle ultime problematiche dovute al passaporto, ed è per questo che i bianconeri stanno prendendo in considerazione anche altri profili. Paratici e staff si stanno mettendo alla ricerca dell’identikit perfetto, ed ecco che nelle ultime ore sia spuntato un altro giocatore.

Ultime Juventus: anche Giroud nel mirino

Tra i tanti giocatori osservati per l’attacco bianconero, pare ci sia anche Olivier Giroud. Il centravanti francese potrebbe essere in uscita dal Chelsea, dopo una stagione in chiaroscuro soprattutto in termini di minutaggio. Il Campione del Mondo è un giocatore molto esperto, e la sua abnegazione in campo potrebbe essere una caratteristica molto apprezzata da Pirlo. Si tratta di un colpo low cost, anche perchè i Blues valutano il proprio attaccante circa 10 milioni di euro. La Juventus continua il sondaggio, e stando a quanto riportato da Sky, potrebbe anche decidere di affondare il colpo nei prossimi giorni.

Giroud: l’Inter è ancora una concorrente?

Giroud potrebbe arrivare in Italia, e la Juventus pare non sia affatto l’unica pretendente del francese. Il giocatore è stato molto spesso accostato anche all’Inter infatti, e chissà che i nerazzurri non decidano di rientrare nella corsa. Già a gennaio l’ex Montpellier ed Arsenal sembrava vicino alla squadra di Conte, ma per motivi di completezza in rosa, Lampard non ha voluto saperne di lasciarlo partire. Ora lo scenario è completamente diverso, e la permanenza per Giroud appare un’ipotesi tanto lontana quanto improbabile.

Mercato Juventus: Giroud o Dzeko?

Ad oggi la Juventus sembra indirizzata verso una scelta ben precisa: scegliere un’alternativa tra Dzeko e Giroud in caso fosse impossibile arrivare a Suarez. Ebbene i bianconeri dovranno decidere su chi dei due puntare, con il bosniaco che però resta il favorito. Ma se da una parte il campione giallorosso sarebbe il preferito, dall’altra parte il francese resta più facilmente prendibile.

