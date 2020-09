La Juventus pensa anche ad un altro nome per l’attacco. Il club bianconero è stanco di aspettare Suarez e Dzeko e valuta alternative.

Mercato Juventus 2020: spunta anche Giroud

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l’attacco della Juventus sarebbe emerso anche il nome di Olivier Giroud. I bianconeri, infatti, vorrebbero rompere gli indugi e portare a Torino un nuovo calciatore. Per questo ora si valuterebbero tutte le piste.

Il 33enne campione del mondo del Chelsea piace a Pirlo per il suo modo di stare in campo. Il francese può lasciare Stamford Bridge e non avrebbe un prezzo elevatissimo non caso è stato valutato anche dalla Roma per il dopo Dzeko. In Francia, però, sostengono che l’ex Arsenal vorrebbe giocare in Champions League e per questo non accetterebbe il passaggio alla Roma ma potrebbe aprire alla Juventus.

Mercato Juventus: gli altri nomi

Per ora quella di Giroud resta un’idea visto che i nomi per i bianconeri sono sempre gli stessi.

Il dg bianconero Fabio Paratici continua a lavorare si diversi profili ed in pole restano Suarez e Dzeko su tutti.

Per il 33enne bomber blaugrana si aspetta il passaporto. Per ottenerlo l’attaccante dovrà superare l’esame in italiano (livello B1). Il test, che sarà probabilmente la prossima settimana, e la Juve aspetta anche perchè Paratici al di là delle voci di ieri per ancora che l’attaccante lasci Barcellona.

LA Jvue ha con . Suarez un’intesa su tutto. L’attaccante ex Liverpool a Torino avrà un contratto di 3 anni (2 più opzione per il terzo) a 10 milioni netti, bonus inclusi. E la Juventus, un po’ come ha fatto il Siviglia per l’altro epurato Rakitic, concederà al Barca diversi bonus futuri. Suarez, se tutto andrà secondo programmi, arriverà praticamente da svincolato. Attenzione anche alla concorrenza perchè sul Pistolero è vigile l’Atletico Madrid che pensa anche a Cavani.

Juve: capitolo Dzeko, Morata e Cavani

Intanto la Juventus tiene in caldo anche l’opzione Dzeko che non si sblocca visto che Arkadiusz Milik, erede designato dalla Roma per Edin, non ha accettato la Roma. Anzi, ad oggi lo scambio Milik-Under sembrerebbe essere naufragato del tutto. I margini per rimettere in piedi l’operazione in modo diverso però non sono terminati. Restano più indietro i nomi di Edinson Cavani e Alvaro Morata.