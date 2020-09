Calciomercato Inter, maxi-affare con l’Atletico Madrid: i dettagli

L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande verso la prossima stagione. La squadra nerazzurra vorrebbe colmare il gap con la Juventus, e soprattutto Antonio Conte pare abbia richiesto diversi giocatori per puntare seriamente allo Scudetto. La sensazione è che qualcosa si muoverà a centrocampo, reparto in cui si cerca ancora il grande colpo.

Ultime Inter: si tenta uno scambio con l’Atletico Madrid

Tra i tanti obiettivi dell’Inter c’è anche Thomas dell’Atletico Madrid. Il centrocampista è un profilo che piace da tempo ai nerazzurri, e in questa sessione di mercato non sono affatto esclusi dei colpi di scena. E’ chiaro, Simeone e i Colchoneros valutano parecchio il proprio giocatore, sul quale è infatti piazzata una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro. Cifra molto alta, e che anche in passato ha recato non troppe problematiche all’Inter, il quale avrebbe voluto provarci molto volentieri. Ora però, stando a quanto riportato da As, pare si sia aperto uno scenario totalmente inedito: i nerazzurri sarebbero infatti pronti a mettere sul piatto il cartellino di Ivan Perisic per l’affare Thomas. Un’operazione, che se dovesse essere confermata, sarebbe senza dubbio clamorosa.

Mercato Inter: Perisic facilmente sacrificabile

L’affare Thomas potrebbe richiedere uno sforzo economico importante, ed è per questo che l’Inter vorrebbe cedere anche Perisic per allegerire le spese. Il croato viene da una stagione piuttosto positiva con il Bayern Monaco, ma dopo il riscatto mancato del club bavarese, potrebbe trovarsi in una situazione di totale smarrimento in quel di Milano. Conte non lo vede centrale nelle sue gerarchie, e la cessione sembra essere la strada più percorribile in questo momento. I contatti con l’Atletico Madrid potrebbero intensificarsi da qui ai prossimi giorni, entro fine settembre si avrà un quadro completo della situazione.

News Inter: anche Eriksen nella lista cedibili?

Perisic è ad un passo dall’addio all’Inter, e che lo faccia in direzione Atletico o meno, non dovrebbe comunque cambiare le sue sorti. Situazione ancora incerta anche per Eriksen, utilizzato poco da Conte, e sul quale ci sono ancora diversi dubbi. Il danese potrebbe essere ceduto, ma da Milano la sensazione è che possa restare in nerazzurro anche per un’altra stagione.

