Il calciomercato dell’Inter attende di entrare nel vivo dopo il colpo Hakimi. Antonio Conte attende di capire quale sarà il futuro di Arturo Vidal e intanto spera che la società riesca a piazzare qualche colpo in uscita per aver maggior liquidità a disposizione.

Calciomercato Inter, Eriksen può partire

Lo scorso gennaio era arrivato a Milano come il nuovo profeta in patria ma la parabola di Christian Eriksen con l’Inter è andata solo verso il basso. Non ha inciso come si credeva potesse fare, non ha raggiunto il cuore di Antonio Conte che spesso e volentieri lo ha fatto partire dalla panchina, dandogli anche poche chance di espressione. Al termine della stagione, dunque, si sono fatte strada tante supposizoni nella mente dei dirigenti nerazzurri che hanno investito 20 milioni di euro per strapparlo al Tottenham e a tutte le altre pretendenti. E ora, dopo pochi mesi, la carriera di Eriksen potrebbe prendere altre strade.

Calciomercato Inter, super colpo a centrocampo: ipotesi scambio

Calciomercato Inter, lo Zenit su Eriksen

La sensazione è che l’Inter possa prendere in considerazione il suo addio in caso di offerte importanti in arrivo dall’estero. Ad oggi non ci sono stati contatti importanti tra l’entourage del calciatore danese ed altri club perché Antonio Conte ha ripetuto più e più volte che il calciatore può diventare determinante dopo un periodo molto complicato. La sua permanenza in nerazzurro sarebbe utlissima alla causa azzura, a patto che il tecnico decida anche di rischiare con lui in campo da titolare. Nelle ultime ore, però, si è fatta viva una proposta clamorosa per il centrocampista: lo Zenit San Pietroburgo vorrebbe portarlo in Russia.

Zenti anche su Khedira e Fekir

Da uno scontento all’altro. Perché lo Zenit di Semak sta guardando in Italia anche per Sami Khedira: il centrocampista bianconero è in uscita dalla Juventus dopo una stagione particolarmente complicata. E nelle ultime ore, secondo quanto riporta calciomercato.it, il club russo si sarebbe interessato anche a Nabil Fekir, fantasista del Betis Siviglia che, però, risulta irraggiungibile per il club russo che non può permettersi un numero elevato di stranieri in rosa.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Milan, Donnarumma non rinnova: il piano di Raiola

Calciomercato Napoli, piace Deulofeu: conferma dell’agente e del ds del Watford