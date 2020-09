Il direttore sportivo dei rossoblu, Pierluigi Carta, ha confermato la trattativa che è nata ieri. Potrebbe trattarsi di un clamoroso colpo di mercato per i sardi per questa stagione.

Carta conferma: “Godin vuole venire da noi“

All’inizio si poteva pensare che fosse una notizia di “fantamercato”, ma se a confermarlo è lo stesso direttore sportivo del club allora qualcosa di vero C’è. Diego Godin potrebbe arrivare in Sardegna e sarebbe pronto a diventare un nuovo calciatore del Cagliari. Passato la scorsa stagione, a parametro zero, dall’Atletico Madrid all’Inter, l’uruguaiano non ha mai avuto un buon rapporto con Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, lo relegava spesso in panchina. Poche le sue presenze da titolare all’inizio del campionato, poi ha superato le gerarchie diventando uno dei punti fissi della squadra che è arrivata al secondo posto (ad un solo punto dalla Juventus) e alla fine di Europa League, persa contro il Siviglia. La sua avventura in nerazzurro potrebbe finire molto presto dopo solo un anno. Il neo direttore sportivo dei sarid Carta, durante la conferenza di presentazione del nuovo acquisto Razvan Marin, ha dichiarato: “Godin? Stiamo parlando di un calciatore che ha un curriculum molto importante. E’ un’atleta che non stiamo seguendo solo noi, ci sono anche altri club. Confermo che c’è stato un primo approccio con il giocatore e con il suo entourage. Lo stesso Godin gradirebbe la scelta di venire a giocare nella nostra squadra, ma ovviamente come ben sapete la trattativa non è facile. Ci stiamo lavorando su, se dovesse concretizzarsi sarebbe un grande colpo non solo per la società che acquisterebbe un difensore di livello internazionale“.

Su Joao Pedro: “Non sono arrivate offerte per lui“

“Joao Pedro? Non sono arrivate richieste per lui. Se dovessero arrivare le valuteremo come sempre. Se non dovessero giungerci siamo felici che lui rimanga con noi. Luvumbo? Ci piace. Trippaldelli? C’è stata una chiacchierata, ma siamo solo alle fase iniziali. Farias? Ha ricevuto delle offerte, le valuteremo insieme a lui e al suo procuratore“.

E su Czyborra: “Era fatta, poi è stato trovato positivo al Covid, poi il Genoa…“

“Czyborra? Con il calciatore era tutto fatto, poi purtroppo ha contratto il Coronavirus. Dopo qualche giorno è subentrato il Genoa ed abbiamo deciso di non fare aste per lui“.

