Milan, Brahim Diaz: “Futuro? Lotterò solo per questi colori, ecco il mio ruolo”

Il Milan si prepara alle prime uscite stagionali ufficiali. Si gioca il 17 in Europa League contro lo Shamrock Rovers e il 19 contro il Bologna in Serie A. I rossoneri, intanto, continuano a piazzare colpi di mercato. Gli ultimi Brahim Diaz e Tonali, mentre è attesa per oggi la firma di Tatarusanu. Il giovane estrerno arrivato in prestito dal Real Madrid si è presentato nella giornata di oggi in conferenza stampa.

Milan, la conferenza stampa di Brahim Diaz

Il calciatore ha spiegato di come sia stato facile accettare il Milan, dato che si parla di un club storico e che l’ultima stagione ha finito in crescendo e dando un segnale forte. Diaz ha parlato di come sia stato sopreso dalla presenza di strutture e servizi messi a disposizione, per poi ringraziare i tifosi per il caloroso benvenuto. Brahiam Diaz è a piena disposizione di mister Pioli, ma ha anticipato che la sua posizione ideale è quella del trequartista. Inoltre, il calciatore non pensa a fine stagione quando dovrebbe tornare al Real Madrid, ma ora è concentrato per dare tutto con questa maglia. Nascosta la conversazione avuta con Zidane, che sicuramente avrà dato consigli sul calcio italiano al giocatore. Brahim ha poi scelto la maglia numero 21 perché al Real Madrid aveva già lo stesso numero e il fatto che qui al Milan l’ultimo a vestirla sia stato Ibrahimovic ha ancor di più dato motivazione al giovane calciatore che non vede l’ora di giocare al suo fianco. Decisivo, invece, Castillejo, con cui il calciatore ha spiegato di avere un rapporto molto speciale.

Milan, visite mediche per Tatarusanu

Intanto, mentre un calciatore si presenta, l’altro svolge le visite mediche. Si tratta di Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina che approda in rossonero come vice di Gigio Donnarumma. Il calciatore è arrivato al centro medico per sottoporsi ai test di rito prima della firma. Le prime dichiarazioni del calciatore sono state: “Sono contento di essere arrivato al Milan”.

