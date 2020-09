Oroscopo di domani 11 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata di domani sarà particolarmente complicata e ricca di insidie. Se ti accorgerai che alcune situazioni lavorative o sentimentali non si risolvono, ti converrà rimandare ogni cosa a domenica. Non azzardare decisioni troppo rischiose, potresti risentirne nei giorni a seguire.

Toro. Hai bisogno di riposo, questo è certo. Domani potrebbe essere una giornata in cui recupererai il terreno perso ma devi prima ricaricare le batterie. La Luna sarà in aspetto favorevole e ti sosterrà, mentre domenica sarà più complicata.

Gemelli. Sarà l’amore a ricominciare a sorridere a partire da domani, grazie alla Luna e a Venere nel segno. Potresti imbatterti in un incontro speciale che ti farà innamorare. Potrebbe essere queso il modo più efficace per dare una svolta alla tua vita.

Cancro. Domani sarà una giornata vissuta nel segno delle belle emozioni e della libertà. Se in amore avrai molte buone opportunità, sul lavoro purtroppo ci sono blocchi e ostacoli che continuano a frenare il tuo percorso.

Leone. Domani e per tutto il weekend potrai vivere emozioni molto importanti in amore e nel contesto emozionale. Domenica sarà una giornata speciale: preparati al meglio e a cose mai vissute.

Vergine. Stasera terminano i giorni più faticosi della settimana: da domani sarai molto più felice e tranquillo. Per fortuna, la razionalità e la voglia di fare non ti mancano mai. Entro il mese di ottobre si prospettano novità importanti in amore: una nuova coppia nascerà e chi è già in coppia da tempo potrebbe decidere, nel bene o nel male, il proprio futuro.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dovresti vivere anonimamente i prossimi due giorni: non saranno affatto emozionanti, anzi. Ti riporteranno con la mente ai giorni difficili di agosto e dovrai fare di tutto per lasciarli scorrere nel modo più tranquillo possibile per una leggera ripresa all’inizio della prossima settimana. Tieni duro!

Scorpione. La settimana non è stata felicissima fino ad oggi ma da domani ci saranno notevoli miglioramenti. Approfittante per portare a termine tutto quello che ti interessa. In arrivo buone intuizioni riguardo il lavoro!

Sagittario. Domani avrai grande forza nell’affrontare gli aspetti di vita quotidiana. Sabato e domenica saranno addirittura migliori. Se in passato hai avuto dei problemi in amore, domenica potrai chiarire e ritrovare una maggiore intesa con il partner.

Capricorno. Domani e sabato saranno due giornate sottotono. Il weekend potrebbe procurarti qualche complicazione o problema da risolvere al più presto. Non dovrai abbandonarti alla rabbia, però, perché solo con estrema tranquillità riuscirai a risollevarti.

Acquario. Domani, sabato o domenica prenderai una decisione importante. Questo 2020 potrebbe portare la conclusione di molti lavori e non sarà di certo un momento facile. Dovrai rimboccarti le maniche e fare delle scelte, dovrai concentrarti sui progetti che ti interessano davvero e che portino soldi.

Pesci. Forte e vigoroso: sarai così domani. Se nei giorni scorsi hai avuto un problema grave, nelle prossime 48 ore potrai risolverlo. Qualcuno non si è comportato bene con te ma forse dovrai perdonarlo per ritrovare il sorriso nelle relazioni personali.

