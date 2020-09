Oroscopo di oggi 10 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 10 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani ci sarà Venere nel tuo segno e, per questo, vivrai una giornata all’insegna della forza e dell’amore. I nuovi incontri, le storie che nasceranno in questo mese inizieranno sotto i migliori auspici, per poi continuare a migliorare fino alla fine dell’anno.

Toro. Hai avuto alcuni problemi sul lavoro nelle ultime settimane e ovviamente si sono riversati anche sulla vita privata. Da domani, con Mercurio nel segno, ci saranno miglioramenti dal punto di vista finanziario, ma rimangono i dubbi in amore.

Gemelli. Domani sarà importante interessarsi a pratiche private o di lavoro. Ci sono dei progetti interessanti che stai per iniziare e non c’è tempo di distrarsi. In amore il momento è molto interessante: avrai occasioni che difficilmente ti farai scappare.

Cancro. Sarà importante, a partire da domani fino a sabato, risolvere le scaramucce che sono nate con altre persone: anche quelle familiari. Se in questi giorni non tutto fila liscio, sul lavoro o nel personale, prova a fartene una ragione. Arriveranno tempi migliori.

Leone. Per chi è single arriva un momento molto importante: ci sarà una nuova forza vitale che aiuterà a trovare l’anima gemella. Vuoi rimetterti in gioco dopo un po’ di tempo.

Vergine. Domani ti sentirai spossato e giù di corda. Succede da qualche giorno ma è un periodo un po’ strano per colpa di molti fattori. Sarà importante reagire e provare a riprendersi la vitalità. La prossima settimana andrà meglio.

Oroscopo 10 settembre: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono ancora tante esitazioni nel quadro della tua vita che pian piano stai cercando di superare e domani sarai più calmo rispetto agli ultimi giorni. C’è un problema irrisolto che domani troverà una strada concreta per essere eliminato. Anche l’amore diventa più concreto.

Scorpione. Da domani inizia un tour de force sul lavoro che porterà miglioramenti di un certo livello. In amore, invece, dovresti tenere più a bada le tue intemperanze e l’intolleranza che provi.

Sagittario. Attenzione ad eventuali cali fisici che potresti vivere domani. E’ un momento molto particolare e non troppo felice! La tensione, però, non va sfogata su tutti quelli che ti circondano perché potresti creare altri problemi.

Capricorno. Domani dovresti rivedere alcune questioni lavorative. Stai vivendo un periodo di transizione: se alcune situazioni si stanno mettendo a posto, altre sono ancora in sospeso. Presto arriveranno importanti soddisfazioni personali.

Acquario. Domani dovrai cominciare a dare più spazio a situazioni energetiche, situazioni costruttive dopo una settimana particolarmente stressante. In amore c’è una confusione estenuante.

Pesci. Alti e bassi saranno la ricetta della tua giornata di domani. Non prendertela con chi ti è vicino, non ne vale la pena. Nelle prossime ore potrebbero emergere dei piccoli disturbi fisici, come un’emicrania.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

Parma – I ducali, Sagittario di nascita, stanno vivendo un momento di alta tensione in società: gli imprenditori qatarioti hanno abbandonato le trattative per l’acquisizione e pare che ora la palla sia passata ad un’impresa americana. A pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, dunque, ci sono ancora tante cose da chiarire per il Parma.