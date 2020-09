Napoli, De Laurentiis positivo al Coronavirus: le condizioni del presidente

Napoli, De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus: era presente lo stesso all’Assemblea di Lega

Non arriva una buona notizia per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è risultato positivo al Coronavirus, la notizia ha già fatto il giro del web. Un allarme che lo stesso presidente del club partenopeo aveva lanciato in merito ai rischi che i club potevano correre proprio sull’emergenza Covid. Nella giornata di ieri ha partecipato all’Assemblea di Lega, nonostante la notizia che è venuta fuori nella giornata di oggi. E, come rivelato dai colleghi di Fanpage, Aurelio De Laurentiis avrebbe partecipato all’assemblea nonostante fosse già risultato positivo al Coronavirus. Una notizia che avrebbe del clamoroso, se dovesse essere confermata.

De Laurentiis positivo al Coronavirus: il patron azzurro non è asintomatico

A lanciare la bomba sono i colleghi de Il Napolista, che raccontano l’incredibile scenario che si sarebbe vissuto all’interno dell’Assemblea di Lega, tenutasi nel corso della giornata di ieri. Durante la notte, i colleghi de La Repubblica avevano invece rivelato della possibilità di un positivo all’interno della stessa assemblea e il tutto è stato confermato quest’oggi, proprio in merito alla positività di Aurelio De Laurentiis. Intanto il patron azzurro non sarebbe neanche asintomatico e non sarebbe il solo ad aver contratto il virus, all’interno della sua famiglia. La situazione mette in allarme tutti, in merito alle sue condizioni di salute, perché non molto tempo fa il patron azzurro sarebbe stato colpito da un problema ai polmoni.

De Laurentiis positivo, si attende una conferma o una smentita dal Napoli: è caos in Serie A

Adesso toccherà capire se Aurelio De Laurentiis è il solo risultato positivo al Coronavirus, tra coloro che hanno partecipato all’Assemblea di Lega. Si era già vociferato di un positivo all’interno della stessa assemblea, presto verranno fatti ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, non ha ancora smentito o confermato la notizia che riguarda il proprio presidente. Si attendono ulteriori sviluppi, di un caos che rischia ora di venire fuori nel mondo della Serie A.