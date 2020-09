Calciomercato Roma: pronto il doppio ritorno in giallorosso

Il calciomercato della Roma si è infiammato attorno ai grandi ritorni. Parliamo di quello legato a Chris Smalling e a Nikola Kalinic. I due dovrebbero ben presto far rientro a Roma. Riparte da qui la società capitolina, per cominciare poi a formarsi in quella che sarà la Roma 2.0 di Paulo Fonseca, tecnico confermato – almeno per il momento – nella prossima stagione. Dopo l’addio, i due potrebbero far rientro al club giallorosso, anche con un po’ di sorpresa, in particolar modo per il croato. Non ha fatto bene nella passata stagione, ma neanche malissimo, facendosi comunque trovare pronto ogniqualvolta Edin Dzeko ha avuto bisogno di riposare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, colpo da 40 milioni: è l’erede di Allan

Roma, Kalinic ha convinto: ha già detto ‘sì’ al ritorno in giallorosso

Sarà ancora il sostituto di Edin Dzeko, magari con un ruolo più importante, se dovesse proprio il bosniaco partire. Ha convinto Fonseca e i dirigenti della Roma, pronti a riabbracciarlo. E’ per questo che, come riportato dai colleghi di Fantacalcio.it, la Roma starebbe accelerando per acquistare entrambi a titolo definitivo. E l’avventura di Kalinic a Roma è stata positiva per il croato, tant’è che avrebbe già dato il suo gradimento al ritorno proprio in Italia, immediato. Toccherà trattare con l’Atletico Madrid, club che non ha alcuna intenzione di trattenere il proprio attaccante.

Roma, accelerata per Smalling: il difensore inglese non vede l’ora di tornare in Capitale

Il nome più caldo attorno alla Roma è quello di Chris Smalling. Il difensore del Manchester United è pronto a diventare un nuovo giocatore, questa volta a titolo definitivo, del club capitolino. E’ andato via con un po’ di amarezza, non appena la stagione di Serie A è volta al termine, ma ora ci sarebbero dei passi in avanti nella trattativa. Il Manchester United avrebbe aperto alla cessione, a seguito delle insistenti richieste da parte dello stesso Smalling per trasferirsi a Roma. Il club inglese sarebbe ora intenzionato ad accettare i 12 milioni di offerta fatta dalla Roma che andrebbe a prendere Smalling in prestito, con obbligo di riscatto, fissato proprio alle cifre appena citate. Una storia, quella tra Chris Smalling e la Roma, destinata a continuare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, De Laurentiis positivo al Coronavirus: il comunicato (UFFICIALE)