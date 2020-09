Il calciomercato della Roma è al centro di numerosi movimenti, soprattutto in uscita. I giallorossi solo dopo gli incassi valuteranno nuove possibili entrate in ogni reparto.

Calciomercato Roma, addio a Florenzi

La scintilla con Paulo Fonseca non è mai scattata e dopo soli sei mesi agli ordini del tecnico portoghese, Alessandro Florenzi disse addio la scorsa stagione e raggiunse il Valencia. L’esterno ed ex capitano della Roma decise di non perdere l’opportunità della Liga per non rischiare di essere estromesso da Roberto Mancini per Euro 2020. Poi il Coronavirus e lo slittamento degli Europei hanno cambiato le carte in tavola: poche settimane fa, dunque, Florenzi è tornato a Roma, magari sperando in una nuova chance dai giallorossi. Chance che, però, non arriverà perché Paulo Fonseca non intende puntare su di lui. Così ci sarà un nuovo addio alla squadra del suo cuore, questa volta per un’avventura ancora più affascinante.

Calciomercato Roma, doppio ritorno importante: le ultime

Calciomercato Roma, Florenzi al PSG

Nei giorni degli impegni dell’Italia nella Nations League l’agente di Alessandro Florenzi, Alessandro Lucci, ha lavorato per trovare una sistemazione al terzino della Nazionale. Destinazione trovata in Ligue1, in Francia, al Paris Saint-Germain. Leonardo, direttore sportivo dei parigini, ha trovato l’intesa con la Roma per il passaggio in prestito con diritto di riscatto per Florenzi che ha accettato con grande entusiasmo la nuova avventura. L’obiettivo è sempre lo stesso: rilanciarsi per essere protagonista assoluto per Euro2021.

Notizie Roma, la mamma di Zaniolo: “Ha pensato di smettere”

Un altro italiano a Parigi

Stando a quanto riferisce Sky Sport, già in serata il calciatore romano partirà per la capitale francese e domani sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai parigini. Al PSG, inoltre, troverà anche Marco Verratti, suo compagno di Nazionale, con il quale potrà ambientarsi ancora più facilmente nel nuovo ambiente. Presto, dunque, per Alessandro Florenzi comincerà una nuova carriera dopo tensioni molto particolari con la Roma, club in cui è cresciuto e in cui ha lasciato il suo cuore.

