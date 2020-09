Il Napoli di Gennaro Gattuso è al lavoro per partire nel migliore dei modi nella prossima stagione: intanto si attendono segnali importanti dal calciomercato per il completamento della rosa.

Calciomercato Napoli, poche possibilità per Szoboszlai

Di recente Aurelio De Laurentiis ha apertamente dichiarato che senza cessioni, non ci sono possibilità di nuovi innesti. Tra i nomi in uscita si attende soprattutto di capire la situazione relativa al futuro di Kalidou Koulibaly. E’ lui l’unico calciatore che potrebbe portare nelle casse del Napoli un importante gruzzoletto da riproporre, poi, sul mercato. Nelle ultime ore, però, il club azzurro ha sondato prepotentemente il terreno per Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che ha stregato mezza Europa con le sue qualità. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciatore austriaco sarebbe vicinissimo al Napoli ma a smorzare la felicità del club e del popolo napoletano ci ha pensato l’agente del centrocampista.

Calciomercato Napoli, l’agente di Emerson chiarisce la situazione

Calciomercato Napoli, l’agente di Szoboszlai svela la verità

Matyas Esterhazy, agente di Dominik Szoboszlai, ha spiegato ai microfoni di gianlucadimarzio.com la verità sulla trattativa tra Napoli e Salisburgo per il talentuoso jolly di centrocampo.

“Dominik ha deciso di voler disputare di nuovo la Champions League con il Salisbiurgo. Abbiamo pensato fosse giusto continuare il percorso in Austria. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. E’ molto felice, vorrebbe continuare a fare bene e a restare concentrato negli impegni nazionali ed internazionali”.

Ag. Szoboszlai: “Decisione presa mesi fa”

Dominik Szoboszlai era anche nel mirino del Milan e di altri club europei ma già mesi fa aveva annunciato di voler restare al Salisburgo, spegnendo voci di calciomercato. Poi dopo le ottime prestazioni con la Nazionale ungherese nella UEFA Nations League, è tornato nei sogni di mercato dei club e soprattutto in quelli del Napoli. Il suo agente, però, ha chiarito che la decisione di restare al Salisburgo era stata presa già tempo fa.

“Abbiamo fatto un annuncio ufficiale prima della pausa per le nazionali per dire che Dominik ha deciso di rimanere a Salisburgo. Quella decisione non è cambiata”.

