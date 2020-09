Calciomercato Milan, affare Rebic: arriverà a titolo definitivo

Il Milan continua il suo mercato, e lo fa in maniera molto accurata prendendo in considerazione sia affari in entrata che in uscita. Gli innesti sono stati fatti e ce ne saranno ancora, e anche sulle cessioni sono arrivate diverse novità. Nella giornata di oggi infatti, l’Eintracht Francoforte ha comunicato l’ufficialità per quanto riguarda Andrè Silva: il portoghese giocherà in Germania. Questa trattativa ha di fatto sbloccato la strada per Rebic, ora ad un passo dai rossoneri a titolo definitivo.

Ultime Milan: ad un passo Rebic, pronto l’accordo

La cessione di Andrà Silva porterà con molte probabilità a vedere Rebic a titolo definitivo con la maglia del Milan. L’attaccante croato è stato protagonista di un’ottima stagione, e soprattutto nel finale di campionato è riuscito a dimostrare tutta le sue doti tecniche. Per il giocatore inizierà a breve la sua vera avventura in maglia rossonera, con un accordo che praticamente è stato già raggiunto. Il Diavolo ha infatti avuto un summit con l’agente del giocatore, Fali Ramadani, e le due parti hanno stabilito anche le cifre: pronto un contratto che sfiorerà i 3 milioni di euro netti all’anno. Affare in chiusura, e nelle prossime ore è attesa anche l’ufficialità. Questa la notizia riportata da cm.com.

Rebic: l’arma in più per Pioli

L’arrivo di Rebic al Milan non può che far piacere ai tifosi rossoneri. Il croato è riuscito in poco tempo a farsi amare grazie alla sua forza e ai suoi gol, oltre che ad un comportamento “cattivo” ed “affamato” in mezzo al campo. Le sue giocate faranno senza dubbio molto comodo a Pioli, il quale lo ha subito preso sotto la sua ala, e lo ha fatto esprimere con costanza e determinazione. Andrà Silva ha dato l’addio ai rossoneri, e il primo tassello del puzzle è stato messo al suo posto. Ora non si può far altro che aspettare ulteriori notizie.

Mercato Milan: sguardo anche alla difesa

L’attacco sta prendendo forma, ma da sistemare ci sarà ancora il reparto difensivo. Il Milan è a caccia di rinforzi in difesa, e ad oggi ci sono 3 nomi che più di tutti suscitano interesse. Uno di questi è già sfumato, ecco gli altri due.