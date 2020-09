Calciomercato Juventus, altro che Suarez! Partita l’offerta per lo spagnolo

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Nelle ultime ore, dalla Spagna, sono giunte notizie che l’Atletico Madrid avrebbe contattato e fatto un’offerta al blaugrana Luis Suarez. I ‘Colchoneros’ potrebbero lasciar partire uno dei loro attaccanti che piace molto ai bianconeri. Da Torino sarebbe partita la prima proposta.

Juventus, si cerca di far tornare a “casa” Alvaro Morata

Andrea Pirlo lo ha avuto come compagno di squadra ed ora lo rivuole come suo giocatore. Stiamo parlando di Alvaro Morata che pare essere ai ferri corti con il suo club, l’Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone, infatti, non lo ritiene più una prima scelta ed è per questo che è stato messo nella lista dei possibili partenti. Gli spagnoli, oltre allo spagnolo, vorrebbero cedere anche Diego Costa che non rientrerebbe più nei piani tecnici del club (anche perchè da qualche giorno hanno ufficializzato il ritorno, dalla Cina, del belga Yannick Carrasco). Ed è per questo che Andrea Agnelli e Fabio Paratici ne vogliono approfittare per riportare in Italia e a Torino il centravanti di Madrid. Sarebbe partita anche la prima offerta per il calciatore: 50 milioni di euro. Cifra che è stata rifiutata e rispedita al mittente. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Marca‘ non sarebbe sufficiente quella proposta, anche perché vogliono l’importo intero della sua clausola (che vale 150 milioni). Difficile che i bianconeri possano spendere quella somma. Il calciomercato finisce il 5 ottobre e il campionato è ormai alle porte, alla Juventus serve un bomber visto che anche Gonzalo Higuain sta per ottenere la rescissione del contratto e si legherà (molto probabilmente) all’Inter Miami di David Beckham. Raggiungerebbe il suo ex compagno di club, Blaise Matuidi.

Si continua a cercare il partner d’attacco di Cristiano Ronaldo

Con la possibile permanenza di Paulo Dybala, Paratici sta seguendo anche altre piste per quanto riguarda il reparto offensivo. Non si sono raffreddate le piste che portano al bosniaco e capitano della Roma, Edin Dzeko. Occhi anche sull’altro ‘Celeste’, lo svincolato di lusso Edinson Cavani.

In due anni, in bianconero, ha lasciato ottimi ricordi

I tifosi non hanno mai smesso di pensarlo, anche quando è ritornato al Real Madrid. Con la maglia della ‘Vecchia signora’, dal 2014 al 2016, ha siglato 27 reti in 93 presenze.

