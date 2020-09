Calciomercato Juventus, il calciatore dice addio: separazione con buonuscita

Sarà addio alla Juventus, il calciomercato dei bianconeri comincia dalla cessione di Gonzalo Higuain. L’argentino si separerà con la buonuscita, è la decisione da parte di club e giocatore.

Calciomercato Juventus, addio Higuain: il Pipita saluta i bianconeri dopo 4 anni

Mentre Cristiano Ronaldo splende in Nazionale, trovando il suo gol numero 101 con la maglia del Portogallo e compiendo ulteriori passi verso record leggendari, c’è la situazione attaccante da sbrogliare in casa Juventus. Sì, perché il CFO bianconero Fabio Paratici ha bisogno di regalare ad Andrea Pirlo una punta da affiancargli e, al momento, sembra ancora tutto fermo. A muoversi però, è quello che riguarda il calciomercato in uscita, con alcuni perni che sarebbero pronti a dire addio. Parliamo non solo degli esterni Douglas Costa e Federico Bernardeschi, ma soprattutto del centravanti argentino, Gonzalo Higuain.

Juventus, buonuscita per Higuain: ecco l’accordo accettato dal fratello-agente

A parlare di Gonzalo Higuain è il quotidiano Tuttosport che, nel corso della sua edizione odierna, analizza proprio la sua situazione, in uscita ormai dal club bianconero. Stampa la sua foto accanto a quella di Cristiano Ronaldo, con i due molto lontano uno dall’altro. Sì, perché il portoghese sarà il perno principale del club bianconero, mentre il Pipita sarà tagliato fuori senza troppi indugi. E, come rivelato dallo stesso quotidiano, andrà via dopo aver trovato un accordo che sarebbe arrivato tra gli uffici della Juventus. Il fratello-agente si è convinto, accettando una buonuscita inferiore al 50% dell’ultima annualità. Una scelta che pare ormai definitiva, con Gonzalo Higuain pronto a dire addio alla Juventus e molto probabilmente alla Serie A.

Quale sarà il futuro di Higuain? Ritorno in patria oppure esperienza con l’amico Matuidi

Il futuro del Pipita è lontano dalla Juventus ma, risolto il suo contratto, diventa una pedina appetibile per quello che è il calciomercato a costo zero. C’è da capire quali potrebbero essere gli scenari futuri che lo riguardano in prima persona, perché l’idea sarebbe quella di un ritorno a casa, precisamente al River Plate. Ha spesso parlato il fratello-agente di Higuain, ma anche Gonzalo direttamente, senza mai nascondere la possibilità di un ritorno a casa a fine carriera. C’è da capire però se il Pipita ha ancora voglia di mettersi in gioco. E, in Italia, potrebbe esserci la Roma pronta a piazzare un colpo importante, cedendo Dzeko alla Juventus e prelevando Higuain ormai a costo zero, mettendo da parte Milik per cui il Napoli fa troppo muro sulle richieste. Da non dimenticare la soluzione Inter Miami, club che ha già acquistato Blaise Matuidi, proprio dai bianconeri. Tutto si conoscerà presto, intanto ciò che sembra certa, è la decisione del Pipita Higuain e della Juventus, di separarsi.

