Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per l’attaccante

Un mercato sempre più infuocato quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta continuando a portare avanti diverse operazioni in vista della prossima stagione. Mancano ormai pochi giorni prima del nuovo inizio di campionato, e la Juventus starebbe iniziando a tirare le somme sulla propria rosa. Se da una parte infatti ci saranno degli innesti importanti, dall’altra sono previste anche delle cessioni. Nella giornata di oggi pare essersi conclusa una di queste.

Ultime Juventus: Higuain ha raggiunto un accordo con l’Inter Miami

Tra i partenti c’è, e in realtà c’era già da un bel pezzo, Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, dopo diversi anni in Italia tra Napoli e Juventus, ha deciso di lasciare Torino per vivere forse l’ultima esperienza della sua gloriosa carriera. Il Pipita infatti, pochi minuti fa, pare abbia raggiunto l’accordo con l’Inter Miami, squadra di David Beckham. Risoluzione del contratto trovata, con il giocatore che nelle prossime ore raggiungerà gli Stati Uniti per visite mediche, presentazione e firma. Un addio che era già preannunciato da tempo, con il centravanti che nell’ultimo anno ha avuto parecchie difficoltà, nonostante l’arrivo di Sarri sulla panchina.

News Juventus: cessione Higuain, ora c’è un buco

Higuain ha lasciato la Juventus, e adesso si aspetta soltanto l’ufficialità della notizia. La cessione, seppur già attesa, ha lasciato comunque un bel buco nel reparto, con i bianconeri che adesso dovranno accelerare i tempi per trovare un valido sostituto del Pipita. Impresa non facile, vista la caratura tecnica dell’argentino, e vista soprattutto la situazione sul mercato. Ad oggi il colpo Suarez appare difficile, tra le alternative c’è Dzeko che però potrebbe restare alla Roma, e infine troviamo anche Morata. Lo spagnolo, ad oggi, dovrebbe essere il più “facile” da prendere, in attesa ovviamente di qualche risvolto anche da Madrid.

Mercato Juventus: Morata il sostituto di Higuain?

Morata al momento potrebbe diventare la prima scelta per sostituire Higuain. L'attaccante dell'Atletico sembra aver già preso una decisione sul proprio futuro, e il tecnico bianconero Pirlo lo ha già avuto come compagno qualche anno fa.