Calciomercato Juventus, si allontana un obiettivo in attacco

Un mercato sempre più infuocato quello di Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato stanno continuano a portare avanti diverse operazioni. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a puntellare vari reparti, tra cui soprattutto quello d’attacco. La partenza ormai imminente di Higuain lascerà un buco importante, ed è per questo che i bianconeri dovranno assolutamente prendere un sostituto. I nomi accostati alla Vecchia Signora sono tanti, ma pare che per uno di questi ci siano brutte sensazioni.

Ultime Juventus: quasi sfumato l’obiettivo Dzeko

Tra i vari obiettivi in attacco della Juventus c’è anche Dzeko, centravanti bosniaco e baluardo della Roma. Il giocatore giallorosso sembrava ormai vicinissimo all’addio alla Capitale, ma pare che nelle ultime ore sia cambiato totalmente lo scenario. Stando a quanto riportato dal Corriere di Roma infatti, pare che Dzeko si stia allontanando sempre di più dalla Vecchia Signora: l’attaccante con moltissime probabilità resterà alla Roma. Una notizia che è maturata anche visto l’infortunio grave di Zaniolo; Fonseca non può perdere troppi pezzi, ed è per questo che anche la società ha spinto e sta spingendo per la permanenza del bosniaco.

Notizie Juventus: niente Dzeko, si punta Suarez?

Il futuro di Dzeko continuerà ad essere ad essere a Roma, mentre la Juventus dovrà cercare un altro attaccante per la prossima stagione. Sfumato il bosniaco ecco che tutte le forze potrebbero concentrarsi su Suarez, vero e proprio sogno del mercato bianconero. Sul Pistolero sono uscite tante notizie nel corso di queste ultime settimane, ma lo stesso giocatore ha lanciato un messaggio ben chiaro sui social. Una frase che ha fatto calare di parecchio l’ottimismo bianconero, e che adesso rischia di essere un chiaro segnale sul suo futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Suarez allo scoperto: “Tante fake news”

Mercato Juventus: l’alternativa al Pistolero

La trattativa per Suarez non riesce a sbloccarsi, e le ultime indiscrezioni non hanno di certo lasciato ben sperare ai tifosi bianconeri. La Juventus continua la caccia alla punta, e un altro obiettivo che potrebbe diventare principale da qui a breve, è Alvaro Morata. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno importante dopo l’esperienza all’Atletico Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, Morata ha scelto il suo futuro