Inizia a formarsi sempre meglio la Juventus di Andrea Pirlo che attende ulteriori colpi di calciomercato ma intanto lavora sul campo per instaurare le nuove idee di gioco nel gruppo bianconero.

Calciomercato Juventus, Chiesa si allontana

Nelle ultime stagioni Federico Chiesa è stato seguito con estremo interesse dalla Juventus. Anche all’inizio della sessione di mercato in corso ci sono stati dei sondaggi dei bianconeri per il forte attaccante della Fiorentina. La volontà della nuova proprietà viola, però, è chiara sin dall’insediamento: Chiesa è incedibile a meno di offerte clamorose. Offerte che corrispondono a valori oggi impensabili per quasi tutti i club: 70 milioni che difficilmente possono essere sborsati senza prima cessioni di grande rilievo. Così anche questa volta Chiesa sembra lontanissimo per la Juve.

Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato: le ultime

Calciomercato Juventus, Pradè chiude all’addio di Chiesa?

Oltre l’impossibilità economica attuale di investire sul promettente calciatore italiano, per la Juventus c’è anche e soprattutto la questione prima punta a tenere banco. Luis Suarez non ha ancora svolto l’esame di italiano per continuare nel percorso per il passaporto europeo e Dzeko sembra molto più lontano. La definitiva chiusura al possibile affare Chiesa l’ha data qualche ora fa anche Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina che in conferenza stampa ha ribadito l’incedibilità del numero 25 viola.

“In questo momento stiamo valutando tante questioni relative ai rinnovi contrattuali. Per Chiesa non ci sono problemi di alcun genere. Con lui e suo padre il presidente è stato chiaro: ad oggi non ci sono condizioni per venderlo e Federico si sta comportando benissimo. Oggi siamo ad inizio settembre, il 6 ottobre si parlerà di una situazione diversa“.

Calciomercato Juventus, addio definitivo: c’è accordo sulla buonuscita

Juve, per la fascia spunta Traoré

Nelle ultime ore per la Juventus si è aperta la possibilità di arrivare ad un altro esterno di assoluta qualità: Adama Traoré. L’attaccante spagnolo del Wolverhampton, infatti, è stato proposto da Jorge Mendes alla dirigenza bianconera. La proposta, però, non porterebbe via alla Juventus soldi ma due calciatori: nelle volontà del club inglese c’è uno scambio “alla pari” con Douglas Costa e Federico Bernardeschi. La Juve sta pensando fattivamente a questa possibilità ma ad oggi ci sono margini minimi per la buona riuscita della trattativa.

