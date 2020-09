Calciomercato Juventus, due calciatori via in cambio di uno: la proposta di Mendes

Calciomercato Juventus, Adama Traorè per le corsie di Andrea Pirlo

E’ uno degli oggetti di desiderio dei diversi club europei, per quel che riguarda il calciomercato. Lo è anche per quello della Juventus e parliamo di Adama Traorè, esterno a tutta fascia dallo strapotere fisico, finito nei taccuini di Fabio Paratici, CFO bianconero. Ad accendere la lampadina al club bianconero sarebbe il potente agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, che cura appunto gli interessi del forte esterno del Wolves. Mentre la situazione per quel che riguarda l’attacco si infittisce, la Juventus potrebbe piazzare un colpo importante proprio con lo spagnolo.

Juventus, Jorge Mendes muove le proprie pedine: a lavoro per il passaggio di Adama Traorè in Serie A

E’ stato accostato alla Juventus nel corso delle ultime settimane e torna in auge il suo nome in chiave bianconera. A parlare della possibilità di vedere proprio Adama Traorè in Italia, sono i colleghi del Don Balon, che hanno raccontato dello scenario di calciomercato. Sottobanco starebbe lavorando Jorge Mendes, pronto a piazzare il suo assistito in una big. Come? Proponendo uno scambio di cartellini, molto interessante, proprio per la Juve e per lo stesso Wolves.

Juventus, scambio Adama Traorè per Douglas Costa e Bernardeschi: la valutazione raggiunge i 60 milioni di euro

Farebbe un favore sia al club inglese che a quello bianconero, Jorge Mendes, piazzando il suo assistito in Serie A. Il procuratore, infatti, avrebbe offerto alla Juventus il forte esterno Adama Traorè, raccontando ai bianconeri dell’interesse del Wolves per due dei suoi pezzi pregiati. Parliamo di Douglas Costa e Federico Bernardeschi, calciatori che finirebbero poi al club di Premier League. La valutazione economica dei due, raggiungerebbe i 60 milioni, cifra molto vicina a quella che è a sua volta, la valutazione del Wolves su Adama Traorè. La Juventus non ha mollato su di lui, pronta dunque ad aprire uno scenario di calciomercato del tutto interessante. Sullo sfondo, intanto, e sempre per Adama Traorè, restano le Regine di Spagna, Real Madrid e Barcellona.

