Calciomercato Inter: per Lautaro agenti a Barcellona, occhio a Inglese

Altro che trattativa chiusa. Il Barcellona spera ancora di arrivare a Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da TyCSports l’affare non sarebbe tramontato.

Mercato Inter 2020: Lautaro parte? c’è Inglese

Attenzione ancora all’ipotesi addio per Lautaro Martinez. Secondo le ultime di mercato, infatti, gli agenti di Lautaro Martinez, sarebbero in queste ora a Barcellona. L’entourage dell’argentino starebbe provando a trovare una soluzione per il passaggio della punta in Liga.

L’entourage del giocatore, ingolosita da 10 milioni di euro di contratto all’anno messi sul tavolo dai catalani, starebbero spingendo per l’addio del Toro. Ci sarebbe stata una riunione con la dirigenza Culè per portare il giocatore in Liga.

In caso di addio a Suarez, infatti, il Barca vorrebbe fare le cose in grande e regalare a Ronald Koeman un calciatore di qualità. La trattativa sembrava essersi spenta, come spiegato anche dall’Inter, ma il viaggio di Beto Yaqué e Rolando Zarate potrebbe cambiare le cose.

Tuttavia il calciatore fino ad oggi non si è mai esposto per il passaggio in Liga forse anche a causa del possibile addio di Leo Messi a fine anno. Potrebbe, invece, essere proprio l’arrivo di Lautaro a Barcellona a convincere Messi a resta in Liga anche oltre il temine del suo contratto nel 2021.

Ultime Inter, attenzione ad Inglese

Non solo Lautaro. Intanto nelle ultime ore si fa largo in casa Inter un nome nuovo per l’attacco. In uscita c’è resta ancora il classe 2002 Sebastiano Esposito, di cui si attende di conoscere il futuro che dovrebbe essere in prestito. Tra le squadre interessante al calciatore c’è anche il Parma che nonostante abbia cambiato direttore sportivo in questi mesi continua ad avere un legame forte con i nerazzurri.

Forse anche per questo tra i nomi sondati dall’Inter per il ruolo di attaccante da utilizzare al posto di Romelu Lukaku ci sarebbe anche quello di Roberto Inglese, classe ’91 in forza al Parma.

Notizie Inter: Inglese la punta di scorta?

Acquistato dal Napoli come attaccante di riserva, Inglese non ha mai giocato in azzurro e lo scorso anno è finito al Parma. Secondo quanto riportato da Sportitalia, dopo due stagioni in Emilia (la prima in prestito), Inglese potrebbe andare a Milano. Nonostante un anno infelice a causa dei ripetuti stop, Inglese in Emilia ha dimostrato di saper fare gol.

