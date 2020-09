Calciomercato Inter: “tutti uniti” per finanziare il gran colpo a centrocampo

Calciomercato Inter, Kantè è il colpo sognato da Conte: tocca unire le forze per finanziare l’operazione

L’obiettivo principale del calciomercato dell’Inter, è quello di trovare un centrocampista per Conte e il sogno si chiama N’golo Kantè. Proibito, ma non troppo, perché potrebbe dire addio al Chelsea proprio in quest’annata, ritrovando il suo vecchio allenatore con cui ha vinto il titolo di Premier League, non molto tempo fa. Sono a lavoro Conte e Marotta, per fare grande l’Inter e lanciarla, verso i più ambiti palcoscenici, nazionali ed europei. All’interno dei summit e nell’incontro che ci fu per la conferma dello stesso tecnico, Steven Zhang fece promesse ben precise all’allenatore e, una di queste, era provare il clamoroso colpo per il suo centrocampo. Al centro delle questioni sembra esserci stato proprio N’Golo Kantè come nome citato, tra quelli appunto per un centrocampo di qualità ed esperienza.

Inter, sprint per Kantè: servono fondi, Marotta e Ausilio studiano il piano

L’affare Vidal è complesso, tanto quanto quello di Kantè. Le richieste economiche sono alte, ma l’Inter se dovrà fare un sacrificio, lo farà per il campione del Mondo francese. La valutazione del Chelsea è di 50 milioni almeno, e non per meno appunto, Kantè dirà addio al club di Londra. Non ha intenzione di svalutare quello che è il suo cartellino Frank Lampard, che potrebbe cedere il suo pezzo pregiato dopo le incredibili novità che gli ha regalato Roman Abramovich dal calciomercato e l’Inter vorrebbe infatti approfittarne. Servirà trovare fondi da quelle che sono le cessioni e l’Inter si augura di radunarli al più presto, per partire all’assalto verso N’Golo Kantè.

Cessioni per finanziare il grande colpo: quanti sacrificati per N’Golo Kantè

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, Marotta e Ausilio starebbero lavorando sul calciomercato, analizzando la situazione interna dell’Inter. Per arrivare a N’Golo Kantè, il club nerazzurro dovrà fare degli importanti sacrifici sul mercato. Nainggolan e Perisic sono due calciatori in uscita e qualcosa si riuscirà a trovare, per permettere ai due di accordarsi con nuovi club. Mentre Brozovic strizza intanto l’occhio alla Juventus, l’idea dell’Inter per trovare un compenso economico importante, sarebbe quello di sacrificare “l’appena arrivato” Christian Eriksen. Il danese, clamorosamente, potrebbe dire già addio alla città di Milano.

