Calciomercato Inter, il difensore ad un passio dall’addio. Le ultime

L‘Inter sta per cedere, a titolo definitivo, il suo difensore. La sua avventura con la maglia nerazzurra è giunta al termine. Il suo futuro, però, è ancora in Italia. C’è un altro club di A pronto ad aggiudicarselo.

Inter, Godin vicinissimo al Cagliari. Le ultime

Diego Godin sta per lasciare l’Inter dopo una sola stagione. Arrivato a parametro zero dall’Atletico Madrid, sembrava dovesse prendere le redini della difesa nerazzurra. Invece sono state poche le presenze da titolare e molte quelle in panchina. Con il tecnico Antonio Conte non è mai scattato il feeling. L’uruguaiano ha deciso di fare le valigie e lasciare Milano. La sua carriera calcistica, però, continuerà in Italia. Infatti mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale ma pare che il capitano della ‘Celeste’ sarà il nuovo rinforzo nel reparto difensivo del Cagliari di Tommaso Giulini. Quest’ultimo sta per regalare al suo allenatore, Eusebio Di Franesco, il calciatore di esperienza che lui da tanto voleva (si era parlato di un possibile arrivo dalla Roma di Federico Fazio, ma per il momento non se ne è fatto più nulla). Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport‘ mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale per il trasferimento a titolo definitivo dell’ormai ex numero 2 interista.

Godin è pronto a sbarcare in Sardegna

L’avventura tra Diego Godin e il club di Stevan Zhang è durata solamente un anno. Il trentaquattrenne, nella difesa a 3 di Antonio Conte, all’inizio ha trovato qualche difficoltà, poi quando gli è stata data più di una occasione è riuscito a sfruttarla (nelle ultime partite di campionato e di Europa League ha preso il posto di Milan Skriniar). Arrivato dai ‘Colchoneros’ di Diego Pablo Simeone dopo una lunga militanza durata nove anni, in carriera ha vestito anche le maglie del Villarreal (per tre stagioni) e in patria quelle del Nacional e del Cerro.

Su di lui c’era anche il Rennes

La squadra francese del Rennes aveva pensato a lui come rinforzo ideale per il grande ritorno in Champions League. Con l’arrivo del terzino Aleksandar Kolarov dai giallorossi (che può essere usato anche come centrale di difesa), lo spazio per l’uruguaiano si restringeva sempre di più.

