Calciomercato Inter, una big piomba su un gioiello

L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa pensando non solo agli innesti, ma anche a qualche possibile cessione. Occhi puntati sul centrocampo, dove ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Se da una parte ci saranno dei colpi, dall’altra parte sono attese delle partenze, anche per andare a finanziare il colpo Kantè. Ci sono diversi sacrificabili in rosa, e su uno di questi pare sia piombata una big.

Ultime Inter: futuro Brozovic, arriva una big

Tra i diversi giocatori vicini ad un’eventuale partenza, c’è sicuramente Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, nonostante la buona stagione disputata, è stato più volte accostato alla cessione, e ad oggi si può dire che sarà uno dei primi a lasciare i nerazzurri. Su di lui ci sono diverse pretendenti, ma a quanto pare nelle ultime ore ha iniziato a muoversi una big in particolare: il Real Madrid. Stando a quanto riportato da cm.com, i Blancos starebbero seriamente pensando all’investimento, per una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. L’Inter sarebbe disposta a cederlo, ma ovviamente a patto che arrivi l’offerta giusta da qui alle prossime settimane.

Brozovic-Real: Conte chiama la cessione

Il futuro di Brozovic potrebbe essere lontano da Milano nella prossima stagione, e questo lo avevamo immiginato un po tutti. Il croato è in cima alla lista dei sacrificabili, e un’eventuale offerta valida del Real Madrid farebbe senza dubbio molto comodo ai nerazzurri. Il motivo? Ovviamente andare a finanziare un gran colpo a centrocampo. Il vero sogno di Conte e tifosi continua ad essere Kantè, e la partenza di Brozovic andrebbe a facilitare di molto le cose. Ecco che dalle parte di Appiano Gentile si continua a sperare in qualche offerta importante.

Mercato Inter: altri due sacrificati

Brozovic è sondato dal Real Madrid, ma non è l’unico vicino alla partenza nella rosa nerazzurra. Per arrivare a Kantè servirà uno sforzo economico importante, ed è per questo che è previsto qualche altro addio. Gli altri due sacrificati? Skriniar ed Eriksen, uno dei due potrebbe partire. Il centrale slovacco sta uscendo sempre di più dalle gerarchie di Conte, il danese non ci è mai entrato.

