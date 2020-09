Calciomercato Inter, fissato il prezzo per un centrocampista

L’Inter vuole continuare a rinforzare la rosa, e magari portare a termine il grande colpo per il centrocampo. Il sogno di Conte e tifosi si chiama Kantè, centrocampista del Chelsea e considerato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Prenderlo non sarà per nulla facile, ed è sempre più chiaro di come ai nerazzurri servirà qualche cessione per finanziare l’affare.

Ultime Inter: Brozovic cedibile, fissato il prezzo

Nella rosa nerazzurra continuano ad esserci tanti possibili sacrificabili, specie se si pensa ad un eventuale colpo come quello di Kantè. Conte sembra aver tracciato la sua linea guida anche per quanto riguarda le cessioni, e tra i partenti c’è anche Brozovic. Il centrocampista croato arriva da una stagione abbastanza positiva, ma allo stesso tempo anche macchiata da qualche problema comportamentale fuori dal campo. Il tecnico dell’Inter non lo vede più come una pedina importante nella sua squadra, ed è per questo che in questa sessione potrebbe partire e dare l’addio al club di Milano. Ovviamente non a prezzo di scarto, anzi: stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, il prezzo fissato è di circa 40-50 milioni di euro.

Mercato Inter: le pretendenti per Brozovic

Il futuro di Brozovic sarà quasi sicuramente lontano da Milano nella prossima stagione, e nel frattempo su di lui continuano a muoversi diverse pretendenti. Attenzione al Tottenham, squadra da sempre interessata a lui, e che nei prossimi giorni potrebbe tornare all’assalto. Occhio poi soprattutto al Real Madrid, che nelle ultime ore ha invece palesato un interesse piuttosto concreto. Per il croato ci sono diverse avance, e la sensazione è che da qui a breve possano esserci delle offerte messe sul tavolo. L’Inter aspetta la cifra giusta, ma ormai Conte ha già deciso.

News Inter: Lautaro caso spinoso

A proposito di cessioni non possiamo dimenticare la situazione riguardo a Lautaro Martinez. L'argentino infatti potrebbe partire, anche perchè nelle ultime ore i suoi agenti si stanno muovendo sul futuro. Il Barcellona è sempre alla finestra, possibile che avremo più notizie nella giornata di domani.