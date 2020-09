Calciomercato Fiorentina, Bonaventura ha firmato! (UFFICIALE)

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista era svincolato, dopo l’esperienza in rossonero durata sei stagioni. Ora Beppe Iachini ha un rinforzo in più per la linea mediana.

Bonaventura è un nuovo giocatore dei viola

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la società viola conferma che è stato trovato l’accordo con Giacomo Bonaventura. Ecco il comunicato: “La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Giacomo Bonaventura.

Bonaventura, nato a San Severino Marche il 22 agosto del 1989, in Serie A ha indossato le maglie di Atalanta e Milan, club con il quale ha disputato le ultime 6 stagioni, collezionando 184 presenze e 35 gol.

Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale azzurra in 14 occasioni“. Ha firmato un contratto di due anni e guadagnerà 1,8 milioni di euro a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina: asta con la Juve per l’argentino

Nella giornata di ieri aveva svolto le visite mediche

Ieri pomeriggio era arrivato a Firenze per svolgere le visite mediche prima di accordarsi con il club di Rocco Commisso. Una volta uscito dal centro ha commentato: “Un saluto a tutti i tifosi della Fiorentina, un abbraccio!“. Il calciatore era tornato in Italia dopo le due partite con la sua nazionale contro la Bosnia Erzegovina e l’Olanda valide per la Nations League (anche se in entrambe le occasioni non è mai sceso in campo).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina: su Boateng c’è un’italiana

La sua avventura calcistica iniziò nell’Atalanta

L’Atalanta è stata la sua prima squadra. Con gli orobici ha fatto tutto il settore giovanile fino ad esordire in prima squadra (grazie a Luigi Delneri). Successivamente viene mandato a farsi le ossa in squadra come il Pergocrema ed il Padova, prima di rientrare e vestire nuovamente la maglia nerazzurra. Dal 2010 al 2014 giocherà solo per la ‘Dea’ prima di trasferirsi al Milan (i rossoneri furono più lesti dell’Inter che già da tempo aveva trovato un accordo con il calciatore). Dopo sei stagioni decide di non rinnovare il proprio contratto con i diavoli. In cerca di nuove avventure e di nuove esperienze personali, decide di firmare per la Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, ha svolto le visite mediche. A breve l’annuncio