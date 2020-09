Non una notizia facile quella ricevuta in queste ultime ora per la Roma e Nicolò Zaniolo. Gli impegni della Nazionale continuano a costar caro ai club e questa volta tocca al club capitolino. Zaniolo si è infortunato nel match Olanda-Italia dove, verso fine primo tempo, è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo dopo uno scontro di gioco. Subito tanta paura e preoccupazione, ma da subito si è temuto il peggio. Purtroppo gli esami strumentali di ieri hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Roma, rottura del crociato per Zaniolo: salta l’operazione

A gennaio la rottura del legamento del ginocchio destro, poi sei mesi di stop e il ritorno graduale in campo. In otto mesi però Zaniolo si è rotto anche l’altro legamento, quello del ginocchio sinistro. Un episodio che ha fatto riflettere la Roma che insieme al giocatore infatti ha deciso di far saltare l’operazione che era in programma oggi a Villa Stuart. Non sarà operato dal dottor Mariani dunque il giovane talento giallorosso e nemmeno nella giornata di oggi.

Roma, cambia data e luogo per l’operazione di Zaniolo

E’ stata presa nella tarda serata di ieri la decisione. Nicolò Zaniolo dopo un consulto con la sua famiglia e lo staff della Roma ha deciso di andare altrove a sottoporsi all’operazione. Comunicazione arrivata ieri al Ceo Fienga. Si vola negli USA, precisamente a Pittsburgh, nella stessa clinica che in questi anni ha operato e messo nuovamente in piedi Zlatan Ibrahimovic e Riccardo Calafiori. Il calciatore è atteso tra giovedì e venerdì ed entro sabato ci sarà l’operazione condotta dal dottor Volker Musahl e dal dottor Freddie Fu.

Roma, il messaggio di Zaniolo ai tifosi

Tanti i messaggi ricevuti dai colleghi e dai tifosi di tutta italia per il calciatore, che nella giornata di ieri ha voluto ringraziare tutti con un post su Instagram. Questo il messaggio di Zaniolo: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto… tornerò presto!”.