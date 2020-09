Calciomercato Napoli, fatta per l’addio di Koulibaly: ecco quando arriverà l’annuncio

Calciomercato Napoli, Koulibaly saluta il club e la Serie A: presto sarà un giocatore del Manchester City

Niente da fare, dopo cinque anni il Napoli è costretto a salutare Kalidou Koulibaly, affare di calciomercato che lo vedrà legato al Manchester City. Sembra aver raggiunto il suo obiettivo Pep Guardiola, tecnico pronto ad accoglierlo a braccia aperte non appena sarà tutto definito. Come riportano i colleghi di Fantacalcio.it, il passaggio di Koulibaly al City può considerarsi cosa praticamente fatta. E’ stato il primissimo obiettivo del Manchester City, ancor prima della suggestione Lionel Messi, con il club pronto ora a ritrovarsi il colosso in difesa, uno dei migliori difensori in circolazione. E’ il Manchester City ad aggiudicarsi la corsa al senegalese, dopo i diversi tentativi da parte dei top club europei.

Napoli, ADL accontentato dalle offerte del City per Koulibaly: non ripeterà lo stesso errore commesso con Allan

Il Napoli non ha intenzione di far muovere i propri gioielli, ma ad offerte pari al valore degli stessi giocatori, Aurelio De Laurentiis non dirà più di no. Non vuole ripetere “l’errore” commesso con Allan che, dopo solo sei o sette mesi dall’ultima offerta monstre del Paris Saint-Germain, si è ritrovato il brasiliano venduto “solo” a 25 milioni di euro, all’Everton di Carlo Ancelotti. E’ per questo che Koulibaly, anche lui in arrivo in Inghilterra e in Premier League, sarà ceduto senza troppi indugi.

Napoli, ecco quando Koulibaly partirà per l’Inghilterra: ormai l’addio è certo

I dettagli del passaggio di Koulibaly al Manchester City stanno per essere limati. La richiesta all’inizio, del patron partenopeo, era di 90 milioni, ma l’ultima offerta del team di Guardiola avrebbe convinto lo stesso Aurelio De Laurentiis: 75 milioni, bonus compresi, per il cartellino di Kalidou Koulibaly. A fare da intermediario tra i due club, visti i rapporti incrinati tra le due società, sarebbe l’agente dello stesso giocatore, Ramadani, che sta lavorando sui dettagli legati ai bonus. Nel giro di qualche giorno si troverà la soluzione definitiva legato ai dettagli che mancano ed entro venerdì sarà tutto concreto: il calciatore, presto, raggiungerà l’Inghilterra.

