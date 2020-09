Calciomercato Milan: colpo ufficiale, l’annuncio di Maldini

Maldini e Gazidis annunciano il nuovo colpo rossonero. Era attesa in serata l’ufficialità ed è arrivata.

Milan, Tonali è ufficialmente rossonero

Il Milan batte un altro colpo di mercato. Il club rossonero, infatti, ha messo a segno uno dei colpi più importanti dell’intera sessione di calciomercato estiva. Alla corte di Pioli arriva in maniera ufficiale Sandro Tonali .

L’operazione era di fatto già definita da giorni, ma nelle scorse ore sono arrivati anche gli adempimenti burocratici e le visite mediche (rimandate causa contatti di Tonali con contagiati Covid) che hanno portato alla definitiva fumata bianca.

Il nuovo gioiello rossonero, dopo essersi sottoposto alle visite mediche nel corso della giornata odierna, ha apposto la firma sul nuovo contratto con i rossoneri che sarà valido per 5 anni.

Calciomercato Milan: l’ufficialità di Tonali

A comunicare la definitiva buona riuscita dell’operazione è stato il club rossonero che ha reso nota la notizia con un comuniato:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto in maniera definitva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore scenderà in campo con la maglia numero 8”.

Milan, le parole di Gazidis

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato dell’arrivo di Tonali in rossonero:

“Siamo felicissimi di accogliere Sandro Tonali al Milan. È sicuramente uno dei giovani talenti più promettenti in Europa. Sandro conosce bene il Club, al quale è legato da bambino, e condivide pienamente i valori alla base del progetto che stiamo mettendo insieme. Benvenuto Sandro!”.

Milan, le parole di Maldini

Anche Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, ha parlato dell’arrivo del calciatore a Milano.

“Siamo felici di accogliere Sandro nella famiglia rossonera, siamo convinti che con noi potrà crescere e avere un importante contributo per costruire insieme un futuro ricco di grandi soddisfazioni. È un centrocampista di grande prospettiva e conosce i nostri valori.”.

Tonali, classe 2000, è considerato uno dei più grandi talenti del nostro campionato dopo aver incantato con il Brescia in Serie B e nell’ultima stagione in Serie A. Già nel giro della Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini (con la quale ha esordito nell’ottobre del 2019 in un Liechtenstein-Italia), era stato vicinissimo a vestire anche la maglia dell’Inter.

