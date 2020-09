Il calciomercato della Juventus non riesce ancora a sbloccarsi, soprattutto in attacco dove Andrea Pirlo attende di capire chi sarà il numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, tutto su Suarez

Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano sta definendo il suo futuro con il Barcellona e potrebbe ben presto risolvere il suo contratto con i blaugrana per poi unirsi con la Juventus. Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbe anche sostenere un esame di lingua italiana per entrare in possesso della cittadinanza comunitaria, senza la quale non potrebbe entrare a far parte del mondo Juventus, avendo il club tutti gli slot per gli extracomunitari pieni. Tra i bianconeri e Suarez c’è già un accordo di massima e andranno solo definiti i dettagli.

Calciomercato Juventus, si punta il centrocampista: le ultime

Calciomercato Juventus, Suarez allo scoperto

Intanto il calciatore uruguaiano è tornato ad allenarsi alla Ciutat Esportiva Joan Gamper insieme all’amico Leo Messi. La Pulce ha deciso di restare al Barcellona nonostante il caos delle ultime settimane e non è da escludere che starebbe convincendo anche Suarez a restare. El Pistolero, sorridente nel centro sportivo del Barcellona, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto allarmare, e non poco, tutti i tifosi della Juventus. Sul social, infatti, si legge: “Mentre escono fake news, io sono ok e sorrido (con le emoji ad indicare “ok” e il “sorriso”)”. Parole che riguardano solo gli eventuali accordi per la buonuscita con il Barcellona o addirittura i passi in avanti con la Juve?

Calciomercato Juventus, Pogba non rinnova: le ultime

Juve, Dzeko alternativa numero uno

In attesa di capire se e quando si chiuderà il possibile acquisto di Luis Suarez, la Juventus non molla la presa su Edin Dzeko che è considerato la prima alternativa al Pistolero. L’attaccante bosniaco della Roma piace ad Andrea Pirlo ma ad oggi non c’è alcun accordo con i giallorossi per la sua cessione né la richiesta del numero 9 di essere ceduto. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, Dzeko e famiglia non vorrebbero lasciare Roma. Inoltre, dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo, il club di Dan Friedkin è ancora più reticente su un possibile addio di Dzeko.

Potrebbero interessarti anche

Notizie Roma, clamorosa confessione della madre di Zaniolo: “Ha pensato di smettere”

Calciomercato Inter, Barcellona all’assalto di Lautaro