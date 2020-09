Calciomercato Juventus: Pogba non rinnova, colpo di scena

Mercato Juventus, Pogba può partire

La Juventus potrebbe prendere Paul Pogba? Difficile dirlo ora ma le notizia che arrivano dall’Inghilterra lasciano ben sperare. Come riportato da Rai Sport, infatti, nonostante le parole di faccia il Manchester United sembrerebbe far molta fatica a trovare l’intesa con Mino Raiola per il nuovo contratto di Paul Pogba.

Ultime Juve, senza rinnovo Pogba parte?

Paul Pogba, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2021. Nelle ultime settimane Mino Raiola aveva parlato di una trattativa a buon punta ma sena nessuna fretta di chiudere in vista del mercato.

Le parti, infatti, probabilmente stanno proseguendo le trattative con un po’ troppa calma. Questo potrebbe rappresentare una buona notizia per la Juventus visto che senza prolungamento, la Juventus si farebbe trovare pronta per il ritorno del calciatore.

I Red Devils, tuttavia, senza la firma sarebbero costretti ad accettare anche contropartite tecniche per lasciar andare il calciatore.

La Juventus sotto questo punto di vista avrebbe diversi calciatori graditi allo United. Uno su tutti Douglas Costa ma anche Bernardeschi e Ramsey.

Ultime Juve, lo United rischia di perdere Pogba a zero

Il club inglese, infatti, non può rischiare di far partire il calciatore a parametro zero tra 10 mesi per questo, come per Donnarumma, dovrà arrivare l’intesa con lo United prima del termine del mercato.

La Juventus, da dopo l’arrivo di Andrea Pirlo, non ha mai negato la volontà di riportare Pogba in bianconero. Il francese, campione del Mondo con la sua Francia, sarebbe ben lieto di tornare a lavorare a Torino con Pirlo e con i suoi ex compagni con i quali è rimasto in buoni rapporti.

Proprio Mino Raiola, agente fra gli altri di Paul Pogba, aveva parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport del futuro del suo assisto che è attualmente fermo a causa del Coronavirus: