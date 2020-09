La Juventus di Andrea Pirlo inizia a costruirsi pezzo dopo pezzo ma per il nuovo tecnico bianconero servono ancora altri colpi di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Locatelli nel mirino

“Gioco veloce e recupero palla immediato“, è ciò che ha chiesto Andrea Pirlo alla sua Juventus per il nuovo corso. Sono arrivati due nomi importanti e nel frattempo i bianconeri sono concentrati soprattutto sulla questione attaccante, per poi puntare diretto su Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana ha dimostrato grandissime qualità con Roberto De Zerbi e oggi è tornato ad essere al centro del mercato delle big, tando da entrare nel mirino anche dell’Inter di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Pogba non rinnova: colpo di scena

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per Locatelli

Con l’addio di Sami Khedira e/o di Aaron Ramsey, per la Juventus nascerà l’esigenza di acquistare un nuovo centrocampista e l’identikit perfetto per Pirlo potrebbe corrispondere esattamente a Manuel Locatelli. La richiesta del Sassuolo per lasciar partire il classe ’98 si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Ma stando alle indiscrezioni di calciomercato.com la proposta fatta da Fabio Paratici sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. La sensazione, però, nonostante gli ottimi rapporti con la dirigenza neroverde, è che il Sassuolo non accetterà cifre così basse e si siederebbe al tavolo delle trattative solo se la Juve vorrà alzarle l’offerta.

Calciomercato Juventus, offerta super per Dybala

Juve, anche l’Inter su Locatelli

Tra le pretendenti per il giovane centrocampista ex Milan, c’è anche l’Inter. Beppe Marotta sarebbe già pronto all’assalto decisivo: se dovesse partire Rogerio, infatti, l’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto una somma cash più il cartellino di Dalbert. Il terzino ha trascorso l’ultima stagione alla Fiorentina in prestito ma, tornato ad Appiano Gentile, non rientra nei piani di Antonio Conte. Il Sassuolo potrebbe, solo in questo caso, abbassare le pretese economiche che, però, restano comunque alte: 18-20 milioni di euro che l’Inter, al momento, non vuole sborsare. Il futuro di Locatelli, dunque, resta ancora un rebus.

Potrebbero interessarti anche

Notizie Roma, clamorosa confessione della madre di Zaniolo: “Ha pensato di smettere”

Calciomercato Inter, Barcellona all’assalto di Lautaro