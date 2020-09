Calciomercato Juventus: colpo dall’Inter, le ultime

Clamorosa indiscrezione di mercato da Torino, la Juventus potrebbe pescare in casa nerazzurra.

Mercato Juventus: Brozovic nel mirino a centrocampo

Juve, e se alla fine arrivasse Marcelo Brozovic in mezzo al campo. Come riportato in Spagna da Don Balon, il centrocampista croato potrebbe lasciare Milano per arrivare in bianconero.

Sarebbe questa la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dalla Spagna chese confermata, potrebbe aprire scenari incredibili in casa Juve e Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il regista croato sarebbe finito sul mercato per alcuni problemi tattici e extra campo con Conte.

Ultime Juventus: Brozovic lascia l’Inter

Come emerso nelle ultime settimane, l’eventuale cessione di Marcelo Brozovic a Milano potrebbe finanziare la cessione di Kanté, pupillo di Antonio Conte, che ha allenato il francese nel corso della sua esperienza al Chelsea quando chiese alla società di acquistarlo dal Leicester per poi vincere il campionato. Marotta valuta “Brozo” circa 50 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere in queste settimane visto che il calciatore è oramai ritenuto un vero e proprio esubero.

Calciomercato Juventus: i dettagli dell’affare Brozovic

Ad oggi i due club non hanno ancora aperto una vera trattativa per Brozovic. Come confermato dall’affare Mauro Icardi, infatti, i rapporti tra Inter e Juventus non sono dei migliori e questo potrebbe scoraggiare l’arrivo di Brozovic in bianconero.

Non sembra detto che questa strada possa aprirsi, visti i rapporti “glaciali” tra Marotta e Paratici. Nonostante questo le voci cominciano a circolare e Brozovic resta non incedibile. Per questo la Juve se riuscisse a piazare uno dei suoi calciatori in esubero potrebbe decidere di provare a prendere il calciatore. L’altra notizia di giornata, che arriva dalla Spagna, è che il calciatore non avrebbe chiuso la porta a questa opportunità, anzi, si sarebbe detto disponibile al clamoroso cambio.

Nelle ultime ore ai bianconeri è stato accostato con una certa insistenza anche il nome di De Paul, ma sicuramente Brozovic garantirebbe qualità diverse e anche un’esperienza di tutto rispetto. Con il croato non sarebbe difficile trovare un accordo, sulla base di un quadriennale a 5,5 milioni di euro, cifra che per la Juve non sarebbe un problema concedere se Paratici riuscisse a cedere uno tra Ramsey e Rabiot.

