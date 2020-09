Calciomercato Inter, riecco Tolisso: è qualcosa di più di un piano B

Calciomercato Inter, rispunta Tolisso: il calciatore del Bayern Monaco potrebbe arrivare in Italia

E’ sempre molto attento sul calciomercato Beppe Marotta ed è per questo che Inter e Antonio Conte, possono star tranquilli. Sì, perché il club nerazzurro non ha voglia di restare a mani vuote, ma è chiaro che per acquistare e piazzare colpi importanti sul mercato, toccherà prima cedere. E’ per questo che non decolla la trattativa che porta a Vidal, con il Barcellona che continua a fare muro sulle richieste economiche, perché ha voglia sì, di vendere il cileno, ma non di svenderlo, a cifre inferiori al suo valore.

Inter, taglio al club per trovare un tesoretto: i sacrificati saranno Skriniar e Brozovic

Per acquistare, come già detto, l’Inter ha bisogno di vendere. E i pezzi pregiati che potrebbero finire sul calciomercato, sono ben due. Uno porta il nome di Marcelo Brozovic, che l’Inter andrebbe a perdere senza poi neanche troppi rimpianti e il secondo è quello di Milan Skriniar, con la situazione del tutto diversa per quel che riguarda lo slovacco. Sì, perché l’ex Sampdoria vorrebbe continuare la sua esperienza in nerazzurro, ma in caso di cessione, l’Inter avrebbe a disposizione praticamente quei 40 o 50 milioni per andare a puntare su perni importanti, come N’golo Kantè e Arturo Vidal. Ma occhio, perché non saranno i soli ad infiammare le voci di calciomercato nelle settimane che verranno.

Inter, Conte sogna il doppio Colpo: Tolisso può arrivare

Corentin Tolisso, come raccontano i colleghi di Tuttosport, è l’altro nuovo/vecchio nome per il centrocampo dell’Inter. Il calciatore che arriverebbe a cifre inferiori rispetto a quelli citati, senza dimenticare neanche Tanguy Ndombele, tuttocampista del Tottenham che pure era finito nel lungo taccuino di Beppe Marotta. L’ex Lione resta un obiettivo dunque dell’Inter, con il Bayern Monaco che potrebbe venderlo solo ad offerte pari al suo valore. Possibile pure che, tra i dialoghi dei due club, ci siano finiti i nomi del già “tedesco” Ivan Perisic e dell’altra idea croata, che porta appunto il nome di Marcelo Brozovic. Il preferito di Antonio Conte, intanto, resta sempre Vidal, ma potrebbe non bastare. Un doppio colpo in arrivo, sarebbe il massimo per il tecnico pugliese.

