Calciomercato Inter, Perisic scaricato da Flick: torna a Milano

L’Inter sta gettando le basi per la prossima stagione. Il club nerazzurro non inizierà il campionato di Serie A la prossima settimana come la maggior parte dei club, ma visto che è arrivato a tardo agosto a giocarsi la finale d’Europa League (persa poi con il Siviglia) ha chiesto alla Lega di rimandare la propria prima giornata. Decisione accolta, dunque, i nerazzurri, scenderanno in campo il 26 settembre contro la Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di campionato. Sarà recuperata invece il 30 quella con il Benevento per la prima giornata.

Mercato Inter, Perisic e Nainggolan tornano a Milano

Cambiano i piani di mercato dell’Inter. Arriva una decisione che sembrava già annunciata in parte ma comunque a sorpresa per i nerazzurri. Il Bayern Monaco, vincitore dell’ultima edizione di Uefa Champions League, ha preso la decisione finale riguardo il futuro di Ivan Perisic. Il calciatore croato era stato acquistato dall’Inter con la formula del prestito, più riscatto fissato a 20 milioni di euro. Riscatto però che era in fase di contrattazione tra i due club. 15 milioni la richiesta dell’Inter, 10 l’offerta del Bayern Monaco. Alla fine però non è stato raggiunto nessun accordo e Ivan Perisic tornerà a Milano, con lui anche Radja Nainggolan, che però già è in trattativa per ritornare al Cagliari.

Calciomercato Inter, quale sarà il futuro di Perisic?

A darne la comunicazione ufficiale è stato il tecnico del Bayern Hansi Flick intervistato da Abendzeitung nelle ultime ore. L’allenatore ha confermato la scelta definitiva del club di non riscattare Perisic, così come Odriozola e Coutinho. Adesso starà all’Inter e a Beppe Marotta capire quale sarà il futuro dell’esterno croato. Difficile credere che Conte possa avere un ripensamento su di lui, Perisic già lo scorso anno non rientrava nei piani tattici dell’allenaotre e per questo è stato ceduto. Su di lui c’è sempre l’interesse di molti club, tra cui molti di Premier League. E’ proprio in Inghilterra che potrebbe finire il calciatore, la valutazione dell’Inter oscilla tra i 20 e 15 milioni di euro.

