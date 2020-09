Nel giorno della presentazione ufficiale di Achraf Hakimi, l’Inter continua ad avere la testa impegnata sul calciomercato. Servono importanti colpi in uscita prima di tornare ad agire in entrata.

Calciomercato Inter, il Barcellona torna alla carica per Lautaro

L’Inter ha iniziato da pochissimi giorni a preparsi in vista della stagione 2020/21 ma ad Antonio Conte mancano ancora molte pedine importanti per migliorare la rosa. Il tecnico leccese attende di riabbracciare Arturo Vidal dopo gli anni trascorsi insieme alla Juventus e il fine settimana potrebbe essere quello decisivo in tal senso. Intanto ha già sistemato le fasce, con Aleksadar Kolarov (utilizzabile anche come centrale sinistro di difesa) e Hakimi, ma non si accontenta. Per puntare nuovi obiettivi, però, sarà necessario cedere e oltre gli ormai noti esuberi c’è da stare attenti alla situazione legata al futuro di Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona.

Calciomercato Inter, si blocca la cessione: “Abbiamo deciso di non prenderlo”

Calciomercato Inter, occhi del Barcellona sul Toro

Le numerose cessioni in casa Barcellona hanno riaperto l’interesse per Lautaro Martinez, considerato da Lionel Messi il compagno perfetto per tornare a vincere. L’addio di Luis Suarez, infatti, lascerà un posto vacante nell’attacco blaugrana e Bartomeu sta pensando di tornare alla carica con il Toro interista. Secondo quanto riferisce Sport, l’Inter adesso chiederebbe 90 milioni di euro, meno rispetto al prezzo della clausola, ma comunque troppi.

Il Barcellona vuole provare un ultimo assalto al calciatore.

Calciomercato Inter, Godin dice addio: ecco la prossima destinazione

Inter, il Barça blocca l’acquisto di Depay

Lautaro, dunque, rappresenta l’obiettivo numero uno della dirigenza catalana che, proprio per questo, tiene in sospeso la trattativa per Depay. Con il calciatore del Lione c’è già l’accordo economico ma manca quello con il club francese. L’olandese piace a Ronald Koeman, avendolo allenato anche in Nazionale, ma ad oggi rappresenta l’alternativa a Lautaro Martinez. L’Inter, dal canto suo, spera che non si vada avanti nella trattativa per l’importanza del Toro e perché le sue caratteristiche si sposano benissimo con quelle di Romelu Lukaku e Conte non vorrebbe ricominciare a costruire una squadra vincente.

